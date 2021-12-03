Обесточенный город, ледяные дороги: как Владивосток переживал исторические снегопады

В тот день я был одним из тех несчастных, кому пришлось добираться из центра города домой пешком по обледеневшим дорогам. В «Олимпийце» проходило спортивное мероприятие, куда сами спортсмены были вынуждены из-за пробок добираться пешком. Пробки были немыслимые, но человеческая доброта поражала. На протяжении всего пути от центра до второй речки вдоль дороги поддерживали пешеходов люди с термосами, а в отделении банка на Столетии стоял, кажется, армянин, который купил ящик коньяка, мешок одноразовых рюмок и «согревал» прохожих стопками. Автомобилисты тоже порадовали, на протяжении всего пути замечал машины, водители которых давали возможность посидеть в автомобиле и погреться, — вспоминает журналист Александр Орлов.