Обесточенный город, ледяные дороги: как Владивосток переживал исторические снегопады

Posted 3 декабря 2021, 07:22
Published 3 декабря 2021, 07:22
Modified 1 сентября 2022, 04:11
Updated 1 сентября 2022, 04:11
Начало нулевых
В январе 2001 года на Приморский край обрушилась целая серия циклонов. Сильнейший снегопад накрыл регион 6 января, а уже утром 7-го новый циклон опустил уличную температуру до рекордно низких отметок. Спецтехника работала всю ночь, но особых успехов в борьбе со снежными завалами она не достигла. Через три дня снег во Владивостоке пошёл опять, 9 января выпала двухмесячная норма осадков. Температура стремительно опускалась и ближе к ночи в некоторых районах края она пробила отметку в 30 градусов. На юге Приморья была зафиксирована рекордно низкая температура — минус 42 градуса. Реальной проблемой стало повсеместное отключение электроэнергии во Владивостоке. Город районами погружался во тьму, в некоторых местах отсутствовало теплоснабжение.
К 15 января население Владивостока не выдержало и возмущённые горожане вышли на улицы. В знак протеста против постоянного отключения электроэнергии жители одного из районов перекрыли трассу Владивосток-Хабаровск на выезде из города. «Январский энергетический кризис» вошёл в историю и стал одной из причин отставки губернатора Приморского края Евгения Наздратенко, покинувшего свой пост в феврале того же года.
Ровно через год после разрушительного зимнего буйства стихии, то же самое случилось и в следующем. Очередной циклон в январе 2002 года парализовал Владивосток и обнажил новую проблему — машины «скорой помощи» оказались не приспособлены к серьёзным снежным завалам и больные были вынуждены ждать экипаж часами. Операторы неотложки перешли на режим телефонной консультации. Утром 7 января оказалось, что некоторые городские маршруты остались без общественного транспорта. На помощь городским службам пришла техника Тихоокеанского флота, на дороги высыпали бронемашины, которые буксировали застрявшие автомобили.
В октябре того же года под снегом оказались сразу несколько районов края. Метровые снежные завалы отрезали Анучинский, Яковлевский, Партизанский, Уссурийский, Кировский, Дальнереченский и Спасский районы, а также город Уссурийск. Четверть сотни приморских посёлков оказалась лишена электричества. Целую неделю специалисты МЧС, энергетических служб, а также военные устраняли последствия снегопада.
2003 год прошёл без особых проблем, а вот 2004-й владивостокцы запомнили надолго. В декабре на город обрушился снегопад, который синоптики окрестили самым мощным за последние 80 лет. За сутки выпали две месячные нормы осадков, а в некоторых районах города снежные сугробы достигали уровня окон первого этажа. Четыре дня городские власти боролись с последствиями снегопада, но едва справились с очисткой центральных дорог. Школьники в те дни остались дома, а городской аэропорт оказался заблокирован. Юрий Копылов, будучи тогда мэром города, подвергся критике в СМИ и уже летом следующего года уступил кресло градоначальника Владимиру Николаеву.
Начало двухтысячных запомнилось почему-то именно этим снегопадом. Перрон на станции Первая речка тогда занесло настолько, что пробираться по виадуку приходилось группой, держась за спину впереди идущего человека, — вспоминает корреспондент Александр Орлов.
В феврале 2006 года снег шёл 27 часов подряд, удивив городские службы и нового мэра Владивостока Владимира Николаева. Неприятной неожиданностью стало то, что снегопад совпал с очень тёплой погодой и продолжился после ночного похолодания, из-за чего дневная «слякоть под снегом» превратилась в ночной «каток под снегом». Владимир Николаев борьбу со снегопадом проиграл и получил от населения прозвище «Вова-гололед». На улице Клубной в тот день столкнулись сразу 13 автомобилей, а городские травмпункты были переполнены пострадавшими горожанами.
«День всех влюбленных» в 2007 году стал последним испытанием администрации Владимира Николаева, подготовка к снегопаду была провалена. Снегопад парализовал городское сообщение и многие влюблённые так и не добрались до своих вторых половинок. Школьники в праздничный день остались дома, занятия в школах были отменены. Однако февральский снегопад был только подготовительным, потому что настоящий удар стихии обрушился на край в марте. Днём 4 марта выпало сразу 54 миллиметра осадков, к вечеру ещё пятьдесят, что мгновенно парализовало городское движение. Высокая прибрежная волна отрезала островные территории, которые тогда имели только паромную связь с Владивостоком.
На борьбу со снегопадом были брошены все основные силы городских служб, студенты и военные-срочники. Мэрия призывала горожан выйти на улицы с лопатами, но люди призыв выполнять бесплатно работу городских служб проигнорировали. После снегоппада курирующий вопросы ЖКХ вице-мэр Владивостока Ян Мальцев был снят с занимаемой должности за неудовлетворительную работу, а специальная комиссия констатировала, что в городе явно не хватает спецтехники.
Последний снегопад нулевых прошёл в конце 2009 года и традиционно показал полное бессилие городской администрации перед стихией. За сутки выпала трёхмесячная норма осадков, из-за чего дороги оказались завалены, а в аэропорту Владивостока застряли около сорока самолетов. Горожанам этот снегопад запомнился рухнувшей крышей крытого катка.
Золотые десятые
Первый снегопад 2010 года обернулся первым «ледяным испытынием», выпавшим на долю города. 8 ноября выпал сильный снег, который продолжился ночью 12 числа. В результате к утру город стал катком. Снегопад 2010 года умножил количество больных в городских больницах на два, так как некоторые районы вообще не убирались.
Для многих управляющих компаний последствием снегопада стали многочисленные проверки и административные дела. Жители Владивостока начало десятых помнят до сих пор, особенно те, кому пришлось тогда обращаться за медицинской помощью в переполненные медицинские учреждения.
В ноябре 2012 Владивосток впервые отметил День жестянщика. 19 ноября на городских дорогах оказалось слишком много водителей, не успевших переобуться. В результате ГИБДД Владивостока зафиксировало более 200 ДТП, а интернет заполнился десятками роликов с авариями на заледеневших дорогах при том, что обычно происходило не больше 5-10 аварий.
Первый день жестянщика запомнился каким-то запредельным количеством аварий, автомобили сталкивались на каждом шагу. Город был просто парализован, многие автобусы к вечеру так и не вышли на маршрут. Щепотку проблем досыпали и большегрузы, которые перекрыли некоторые подъёмы и окончательно «положили» городское движение. Кстати, стоит отметить героическое поведение ребят в разных районах города, которые собрались в «помогай-банды» и толкали застрявшие автомобили, чем худо-бедно, но помогали дорожному движению, — вспоминает корреспондент Мария Пшеничная.
Через два года в декабре 2014 года День жестянщика повторился. Одновременный дождь со снегом и сильный холод превратили город в каток. Именно в 2014 году горожане выходили на городские улицы, чтобы покататься на коньках. Многие автомобилисты бросали свои машины у обочины и шли домой пешком.
В январе 2016 года День жестянщика повторился снова. Город увидел первый снежный ливень, и для коммунальных служб, это стало серьёзным и новым испытанием. Снегопад обрушился на город уже после дождя и превратил спуски на улицах Владивостока в «американские горки». Большой проблемой стало количество снега — на городских улицах выросли двухметровые сугробы, а подземные переходы полностью замело.
Трасса Новый — Седанка была перекрыта, а в СМИ Приморья появились первые фотографии женщин, продающих пянсе, в окружении снежных гор. С тех пор фотографии этих сильных духом уличных торговцев появляются после каждого снегопада, а сами женщины в ярких жилетках являются негласным символом стойкости города.
Главный снегопад 2017 года обрушился на Владивосток в ноябре. К вечеру дороги города были полностью скованы, специальные службы перекрыли даже подьём на улице Гоголя из-за того, что большегрузы не смогли на него подняться. Горожане добирались домой с работы пешком, тогда же на улицах оказалось очень много добрых людей, помогающих пешеходам. Многочисленные добряки с горячими пирожками, термосами с чаем и заряженными телефонами встречали пешеходов на улицах, в отделениях банков и магазинов. Многие автомобилисты пускали пешеходов в машину погреться. В ГИБДД в тот день поступило более 350 сообщений об авариях.
В тот день я был одним из тех несчастных, кому пришлось добираться из центра города домой пешком по обледеневшим дорогам. В «Олимпийце» проходило спортивное мероприятие, куда сами спортсмены были вынуждены из-за пробок добираться пешком. Пробки были немыслимые, но человеческая доброта поражала. На протяжении всего пути от центра до второй речки вдоль дороги поддерживали пешеходов люди с термосами, а в отделении банка на Столетии стоял, кажется, армянин, который купил ящик коньяка, мешок одноразовых рюмок и «согревал» прохожих стопками. Автомобилисты тоже порадовали, на протяжении всего пути замечал машины, водители которых давали возможность посидеть в автомобиле и погреться, — вспоминает журналист Александр Орлов.
В 2018 году на город снова обрушился снегопад, но городские власти смогли в кои-то веки договориться с краевым руководством и совместными усилиями смогли достаточно быстро освободить центральные улицы от снега. Впрочем, управляющие компании города не отличались особенным рвением и в некоторых местах снег был убран естественным путем — то есть растаял весной.
А как же двадцатые?
Самое страшное погодное явление десятых годов произошло в конце 2020 года. Ничего не предвещавший небольшой дождь обернулся страшнейшей трагедией для городских служб. Рухнувшая ЛЭП, порванные провода, заледеневшие дороги и падающие с крыш бетонные плиты — лишь небольшой перечень того, с чем пришлось столкнуться городу.
Приморцы тогда вспомнили о легендарных корейских газовых печках, которые на исходе 90-х годов водились в каждом доме. Чуркин был обесточен несколько недель, одно порадовало — малый бизнес занял позицию пострадавших людей и предлагал помощь. Десятки парикмахерских, магазинов и прочих заведений давали возможность бесплатно зарядить телефон и прочие гаджеты, а также попить кофе или перекусить, — вспоминает корреспондент издания Александр Орлов.
Из-за ледяного дождя во Владивостоке без электричества осталось более 1500 домов, без отопления — 900, без горячей воды — более 870, без холодной — более 500. Возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Всего в крае без необходимых коммунальных услуг осталось более 180 000 человек более чем в 17 000 домах. Последствия ледяного дождя не были устранены в некоторых местах и по сей день, а совокупный ущерб от одного этого погодного явления превысил миллиард рублей.
Ледяной дождь оказался настолько мощным, что остальные снегопады 2020 года оказались городом просто не замечены. Безусловно они были, но ситуация была не настолько плачевна, что её стоило бы выделять отдельно. Стоит отметить, что город пережил остальную зиму достаточно спокойно, горожане пережили сезон, гневаясь на недостаточно чёткое руководство экс-мэра Владивостока Гуменюка.
Первый снегопад 2021 года оказался действительно сильным, а предшествовавший ему небольшой ледяной дождь сыграл коммунальщикам роль тренировочного плацдарма. Главные городские артерии власти убрать успели, а вот к управляющим компаниям у горожан есть не одна претензия — дворовые территории до сих пор не убраны и находятся в весьма удручающем состоянии.