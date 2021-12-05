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Posted 5 декабря 2021, 11:13

Published 5 декабря 2021, 11:13

Modified 1 сентября 2022, 04:01

Updated 1 сентября 2022, 04:01

Кириенко поддержал инициативу увеличить число детских и подростковых психиатров

5 декабря 2021, 11:13
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко одобрил идею увеличить количество детских и подростковых психиатров, а также сформировать специальные условия обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Предложения озвучили лауреаты премии #МЫВМЕСТЕ на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Как сообщает tass.ru, Анастасия Гилеева из Пермского края рассказала о том, что ученики с ограничениями по здоровью имеют сложности с доступностью образования. Анастасия участвует в реализации проекта “Особый случай”, где готовит видеоуроки, которые адаптированы для детей с ОВЗ. Предложение Анастасии - создать специальные условия для каждого такого ученика в пяти пилотных регионах.

Наталья Треушникова (Москва) занимается предотвращением подросткового суицида. Она участница проекта “вМесте”, гости которого делятся эмоциями и воспоминаниями о своем подростковом возрасте, рассказывают о сложностях, которые казались нерешаемыми, о поиске своих целей и своего пути, работе над собой как личностью. По словам Натальи, в России не хватает детских и подростковых психиатров, которые помогали бы молодым людям справляться с проблемами.

Анна Манойленко из Алтайского края поделилась опытом работы в проекте “Добрые вещи”. В его рамках организован сбор вещей для семей в сложном материальном положении. Жители Барнаула активно интересуются проектом и приносят вещи в хорошем состоянии, которые затем могут забрать желающие. Анна отметила, что ввиду популярности инициативы необходимо выделить отдельное помещение, это позволило бы увеличить объем оказанной помощи.

Сергей Иевков рассказал о проекте “Благотворительная больница” в Санкт-Петербурге. Проект направлен на оказание помощи бездомным и малоимущим, а также тем, кто не может обращаться к врачам муниципальных клиник. Сергей смог организовать вакцинацию от коронавируса для тех, у кого нет документов. По его мнению, федеральное законодательство должно быть скорректировано в сторону упрощения процедуры вакцинации для жителей других регионов.

Сергей Кириенко отметил, что для самостоятельного решения вопросов есть достаточное количество инструментов, и призвал по максимуму использовать возможности имеющейся инфраструктуры. Также Кириенко подчеркнул значимость обратной связи, так как не все ситуации легко решить в ручном режиме. По его словам, ему важно понимать, какие конкретно институциональные решения нужно создать. Кириенко посоветовал участникам форума обмениваться удачным опытом реализованных проектов.

#Новости#Общество
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