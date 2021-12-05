Кириенко поддержал инициативу увеличить число детских и подростковых психиатров

Сергей Иевков рассказал о проекте “Благотворительная больница” в Санкт-Петербурге. Проект направлен на оказание помощи бездомным и малоимущим, а также тем, кто не может обращаться к врачам муниципальных клиник. Сергей смог организовать вакцинацию от коронавируса для тех, у кого нет документов. По его мнению, федеральное законодательство должно быть скорректировано в сторону упрощения процедуры вакцинации для жителей других регионов.