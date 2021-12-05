Кириенко поддержал инициативу увеличить число детских и подростковых психиатров

Posted 5 декабря 2021, 11:13
Published 5 декабря 2021, 11:13
Modified 1 сентября 2022, 04:01
Updated 1 сентября 2022, 04:01
Предложения озвучили лауреаты премии #МЫВМЕСТЕ на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
Как сообщает tass.ru, Анастасия Гилеева из Пермского края рассказала о том, что ученики с ограничениями по здоровью имеют сложности с доступностью образования. Анастасия участвует в реализации проекта “Особый случай”, где готовит видеоуроки, которые адаптированы для детей с ОВЗ. Предложение Анастасии - создать специальные условия для каждого такого ученика в пяти пилотных регионах.
Наталья Треушникова (Москва) занимается предотвращением подросткового суицида. Она участница проекта “вМесте”, гости которого делятся эмоциями и воспоминаниями о своем подростковом возрасте, рассказывают о сложностях, которые казались нерешаемыми, о поиске своих целей и своего пути, работе над собой как личностью. По словам Натальи, в России не хватает детских и подростковых психиатров, которые помогали бы молодым людям справляться с проблемами.
Анна Манойленко из Алтайского края поделилась опытом работы в проекте “Добрые вещи”. В его рамках организован сбор вещей для семей в сложном материальном положении. Жители Барнаула активно интересуются проектом и приносят вещи в хорошем состоянии, которые затем могут забрать желающие. Анна отметила, что ввиду популярности инициативы необходимо выделить отдельное помещение, это позволило бы увеличить объем оказанной помощи.
Сергей Иевков рассказал о проекте “Благотворительная больница” в Санкт-Петербурге. Проект направлен на оказание помощи бездомным и малоимущим, а также тем, кто не может обращаться к врачам муниципальных клиник. Сергей смог организовать вакцинацию от коронавируса для тех, у кого нет документов. По его мнению, федеральное законодательство должно быть скорректировано в сторону упрощения процедуры вакцинации для жителей других регионов.
Сергей Кириенко отметил, что для самостоятельного решения вопросов есть достаточное количество инструментов, и призвал по максимуму использовать возможности имеющейся инфраструктуры. Также Кириенко подчеркнул значимость обратной связи, так как не все ситуации легко решить в ручном режиме. По его словам, ему важно понимать, какие конкретно институциональные решения нужно создать. Кириенко посоветовал участникам форума обмениваться удачным опытом реализованных проектов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))