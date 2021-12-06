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Posted 6 декабря 2021, 08:03

Published 6 декабря 2021, 08:03

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Дальний Восток получил почти 6 миллиардов рублей на борьбу с пожарами

6 декабря 2021, 08:03
Сюжет
Лесные пожары
Дальнему Востоку выделили почти 6 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами. Об этом стало известно по итогам совещания с участием главы Минприроды РФ Александра Козлова.

Александр Козлов озвучил срок подготовки к лесным пожарам — 1 марта 2022 года. Отмечается, что основной задачей становится анализ «упущений», которые мешали вовремя предотвращать возгорания в лесах и экстренно тушить возникающие возгорания в прошлом году.

Глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что на территории региона составлена «карта горимости», где указаны наиболее опасные в плане возгораний зоны.

Губернатор добавил, что в рамках борьбы с лесными пожарами в Приморье увеличиваются штаты специалистов, привлекаются парашютисты. Кроме того, новые кадры в пожарные службы и лесничество привлекают методом увеличения зарплат.

Олег Кожемяко подчеркнул, что за минувший год, несмотря на сложную обстановку и аномально-жаркое лето, лесные пожары в крае тушились очень оперативно. Более того, местные специалисты приходили на помощь соседним регионам.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уникальная карта горимости создана в Приморском крае. Эта громадная и чрезвычайно важная работа стала итогом взаимодействия специалистов разных служб и министерств. Сегодня карту представили общественности.

#Новости#Общество#Лесные пожары#Пожары
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