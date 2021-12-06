Тюменская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по итогам акции «Сохраним лес»

Posted 6 декабря 2021, 18:55
Published 6 декабря 2021, 18:55
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Замглавы Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко в ходе пресс-конференции рассказал, что были определены пять победителей, в числе которых и Тюменский регион, сообщает Megatyumen.ru.
«Всего в течение трех лет вместе и сообща были высажены более 150 миллионов деревьев. Мы начинали с 20-30 миллионов в первые годы и закончили в этом году — 70 миллионов, — заметил Сергей Аноприенко.
Как подчеркнул губернатор области Александр Моор, жители региона выполняют одновременно две задачи: восстанавливают лесные насаждения и решают проблему глобального потепление.
«Уже весь мир знает, что глобальное потепление напрямую связано с выбросом парниковых газов, и именно леса их поглощают, — отметил глава региона.
Кроме Тюменской области, лучшими были также признаны следующие регионы: Алтайский край и Ленинградская, Белгородская, Нижегородская области. Акция объединила более одного миллиона россиян из 85 субъектов РФ.
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