Сотрудники МЧС приступили к эвакуации экипажа севшего на мель сухогруза в Холмске

По словам заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Сидоренко, помощь в снятии моряков с судна Xing Yuan запросил капитан сухогруза. Несколько членов экипажа останутся на борту для выполнения мероприятий по обеспечения безопасности судна. Как только позволит погода, водолазы спустятся под воду, чтобы обследовать корпус судна и промерить глубины. Данные нужны для выбора способа снятия сухогруза с мели. Пока утечек не замечено, видимых пробоин в корпусе нет, подчеркнул Сидоренок.