Сотрудники МЧС приступили к эвакуации экипажа севшего на мель сухогруза в Холмске

Posted 7 декабря 2021, 03:24
Published 7 декабря 2021, 03:24
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
По словам заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Сидоренко, помощь в снятии моряков с судна Xing Yuan запросил капитан сухогруза. Несколько членов экипажа останутся на борту для выполнения мероприятий по обеспечения безопасности судна. Как только позволит погода, водолазы спустятся под воду, чтобы обследовать корпус судна и промерить глубины. Данные нужны для выбора способа снятия сухогруза с мели. Пока утечек не замечено, видимых пробоин в корпусе нет, подчеркнул Сидоренок.
Напомним, днём в понедельник, 6 декабря, из-за шторма на мель у берегов Холмска выбросило иностранный сухогруз Xing Yuan, приписанный к порту Сьерра-Леоне. По информации капитана порта Холмск, у сухогруза вышел из строя главный двигатель. Экипаж состоит из 12 человек, все граждане КНР. Судно без груза, запас топлива на борту составляет 103 тонны.