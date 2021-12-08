Взяли за клешню: крупную крабовую ОПГ будут судить во Владивостоке

Posted 8 декабря 2021, 02:23
Published 8 декабря 2021, 02:23
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как рассказали в управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО, фигуранты также обвиняются в уклонении от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 миллиона рублей.
Отметим, что под следствием оказался соучастник ОПГ, которая перевозила из России в азиатские страны партии живого краба. В общей сложности в Японию, Корею и Китай привезли 3,3 тысячи тонн живой продукции стоимостью 2,6 миллиарда.
Обвинения представлены по контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонению от уплаты таможенных платежей.
Следствие установило, что фактический собственник трёх предприятий на Сахалине стал организатором преступления, остальные члены группы работали на него. С 2014 по 2019 годы группа поставляла в азиатские страны живого краба контрабандным путем.
Фигуранты работали по следующей схеме: краб декларировался для вывоза в подконтрольные компании, расположенные в Панаме, Гонконге, и на Маршалловых Островах, а в реальности партии привозили по цене, которая значительно превышала заявленную в декларациях.
Отметим, что морепродукты перевозились через таможни во Владивостоке, на Сахалине и в Находке.
В свою очередь, разница между ценами за продажу и декларируемой ценой оседала в карманах участников ОПГ, и они распоряжались ими по собственному усмотрению.
В отношении остальных членов ОПГ уголовное дело находится на стадии рассмотрения.
В прокуратуре добавили, что имущество членов группы арестовано — его общая цена составляет более 8 миллиарда рублей.
Уголовное дело будут рассматривать на Фрунзенском районном суде во Владивостоке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, УФСБ России и Пограничное управление изъяли более 50 килограмм трепанга и почти 4 тысячи корней дикого женьшеня общей стоимостью 85 миллионов рублей.
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