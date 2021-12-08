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Posted 8 декабря 2021, 02:23

Published 8 декабря 2021, 02:23

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Взяли за клешню: крупную крабовую ОПГ будут судить во Владивостоке

8 декабря 2021, 02:23
Сюжет
Контрабанда
Генеральный прокурор России утвердил обвинение по делу о контрабанде более трёх тысяч живого краба, стоимость которого оценена примерно в 2,6 миллиарда рублей.

Как рассказали в управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО, фигуранты также обвиняются в уклонении от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 миллиона рублей.

Отметим, что под следствием оказался соучастник ОПГ, которая перевозила из России в азиатские страны партии живого краба. В общей сложности в Японию, Корею и Китай привезли 3,3 тысячи тонн живой продукции стоимостью 2,6 миллиарда.

Обвинения представлены по контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонению от уплаты таможенных платежей.

Следствие установило, что фактический собственник трёх предприятий на Сахалине стал организатором преступления, остальные члены группы работали на него. С 2014 по 2019 годы группа поставляла в азиатские страны живого краба контрабандным путем.

Фигуранты работали по следующей схеме: краб декларировался для вывоза в подконтрольные компании, расположенные в Панаме, Гонконге, и на Маршалловых Островах, а в реальности партии привозили по цене, которая значительно превышала заявленную в декларациях.

Отметим, что морепродукты перевозились через таможни во Владивостоке, на Сахалине и в Находке.

В свою очередь, разница между ценами за продажу и декларируемой ценой оседала в карманах участников ОПГ, и они распоряжались ими по собственному усмотрению.

В отношении остальных членов ОПГ уголовное дело находится на стадии рассмотрения.

В прокуратуре добавили, что имущество членов группы арестовано — его общая цена составляет более 8 миллиарда рублей.

Уголовное дело будут рассматривать на Фрунзенском районном суде во Владивостоке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, УФСБ России и Пограничное управление изъяли более 50 килограмм трепанга и почти 4 тысячи корней дикого женьшеня общей стоимостью 85 миллионов рублей.

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#Новости#Дальний Восток#Контрабанда
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