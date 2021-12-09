Вино европейских производителей может стать значительно дороже

Posted 9 декабря 2021, 17:17
Published 9 декабря 2021, 17:17
Modified 1 сентября 2022, 04:12
Updated 1 сентября 2022, 04:12
Александр Липилин во время интервью сообщил, что среднее значение подорожания будет составлять 20-25% в евро и долларах. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на РБК. В компании MBG Wine была подтверждена новость о подорожании, наименьший рост цен на вино был оценен в 10% в евро.
Отмечается, что в текущем году показатель производства вина был снижен на 4%. Помимо низкого урожая в некоторых европейских государствах на рост стоимости повлияли иные факторы. К ним относят подорожание коробок и капсул, стекла, этикеток.
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