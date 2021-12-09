Вино европейских производителей может стать значительно дороже

Александр Липилин во время интервью сообщил, что среднее значение подорожания будет составлять 20-25% в евро и долларах. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на РБК. В компании MBG Wine была подтверждена новость о подорожании, наименьший рост цен на вино был оценен в 10% в евро.