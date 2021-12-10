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Posted 10 декабря 2021, 09:43

Published 10 декабря 2021, 09:43

Modified 1 сентября 2022, 04:25

Updated 1 сентября 2022, 04:25

Снег во Владивостоке всё не заканчивается: новые адреса, где не стоит оставлять авто

10 декабря 2021, 09:43
Сюжет
Пробки
Этой ночью Владивосток продолжат очищать от снега. На десятый день после прохода циклона автомобилистов города в очередной раз просят не ставить автомобили по целому ряду адресов. Тяжелая снегоочистительная техника пройдет по следующим адресам:
  • - Адмирала Фокина;
  • - Сабанеева;
  • - Некрасовский путепровод;
  • - Спиридонова;
  • - Адмирала Кузнецова;
  • - Фирсовская развязка;
  • - Транспортная развязка в районе 38 школы;
  • - Транспортная развязка в районе остановки "Некрасовская";
  • - Народный проспект;
  • - Транспортная развязка "Площадь Луговая";
  • - Район остановки "Универсам"
  • - Район Дома молодёжи.

А теперь об автомобильных пробках на дорогах города. Владивостокцы могут вздохнуть спокойнее. К сожалению Владивосток и автомобильные пробки — это две неразделимых части единого целого, но в этот пятничный вечер они не превышают 6 баллов. Самые красные участки на пересечении Некрасовской и Красного знамени, на кольце по Капитана Шефнера в сторону Светланской, и по Луговой от Адмирала Юмашева до «Приморского кондитера». В остальном можно ехать. Не быстро, но с вполне привычной для этого времени суток скоростью в городе.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что ГИБДД и МЧС разработали новую схему движения во Владивостоке. В ближайшее время в городе установят новые дорожные знаки еще по 5 адресам.

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