Снег во Владивостоке всё не заканчивается: новые адреса, где не стоит оставлять авто

А теперь об автомобильных пробках на дорогах города. Владивостокцы могут вздохнуть спокойнее. К сожалению Владивосток и автомобильные пробки — это две неразделимых части единого целого, но в этот пятничный вечер они не превышают 6 баллов. Самые красные участки на пересечении Некрасовской и Красного знамени, на кольце по Капитана Шефнера в сторону Светланской, и по Луговой от Адмирала Юмашева до «Приморского кондитера». В остальном можно ехать. Не быстро, но с вполне привычной для этого времени суток скоростью в городе.