Снег во Владивостоке всё не заканчивается: новые адреса, где не стоит оставлять авто

Posted 10 декабря 2021, 09:43
Published 10 декабря 2021, 09:43
Modified 1 сентября 2022, 04:25
Updated 1 сентября 2022, 04:25
А теперь об автомобильных пробках на дорогах города. Владивостокцы могут вздохнуть спокойнее. К сожалению Владивосток и автомобильные пробки — это две неразделимых части единого целого, но в этот пятничный вечер они не превышают 6 баллов. Самые красные участки на пересечении Некрасовской и Красного знамени, на кольце по Капитана Шефнера в сторону Светланской, и по Луговой от Адмирала Юмашева до «Приморского кондитера». В остальном можно ехать. Не быстро, но с вполне привычной для этого времени суток скоростью в городе.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что ГИБДД и МЧС разработали новую схему движения во Владивостоке. В ближайшее время в городе установят новые дорожные знаки еще по 5 адресам.