РЭО презентовал изготовленную из вторсырья статуэтку «Зеленой премии»

«Концепция статуэтки очень простая. Премия присуждается за вклад в создание новой модели поведения, разумное потребление и заботу об экологии. И художники Recycle Group выступили с идеей создания статуэтки по принципу апсайклинга, который сейчас является одним из трендов в индустрии моды. Производство новых статуэток привело бы к отходообразованию, а зачем вновь загрязнять окружающую среду? Поэтому художники нашли среди мусорных отходов обычные пластиковые бутылки, помыли их, и теперь это произведения искусства. Еще один инструмент более осознанного потребления представлен цифровизацией и технологиями. К каждой статуэтке прикрепляется QR-код, при наведении на него можно увидеть кристально чистую каплю воды в дополненной реальности. Это символ того, к чему стремится Российский экологический оператор и, надеюсь, все россияне — к чистоте планеты, на которой мы живем», — отметил гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев.