РЭО презентовал изготовленную из вторсырья статуэтку «Зеленой премии»

Posted 11 декабря 2021, 09:11
Published 11 декабря 2021, 09:11
Modified 1 сентября 2022, 04:10
Updated 1 сентября 2022, 04:10
Авторы использовали отходы в ходе создания новой продукции, в результате получилось настоящее произведение искусства. Таким образом, каждый лауреат станет обладателем небольшого арт-объекта в качестве подарка. Помимо этого, каждая награда будет включать QR-код с дополненной реальностью, пишет 360tv.ru.
«Концепция статуэтки очень простая. Премия присуждается за вклад в создание новой модели поведения, разумное потребление и заботу об экологии. И художники Recycle Group выступили с идеей создания статуэтки по принципу апсайклинга, который сейчас является одним из трендов в индустрии моды. Производство новых статуэток привело бы к отходообразованию, а зачем вновь загрязнять окружающую среду? Поэтому художники нашли среди мусорных отходов обычные пластиковые бутылки, помыли их, и теперь это произведения искусства. Еще один инструмент более осознанного потребления представлен цифровизацией и технологиями. К каждой статуэтке прикрепляется QR-код, при наведении на него можно увидеть кристально чистую каплю воды в дополненной реальности. Это символ того, к чему стремится Российский экологический оператор и, надеюсь, все россияне — к чистоте планеты, на которой мы живем», — отметил гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев.
Каждая статуэтка — оригинальный арт-объект. Она представляет собой зеленую бутылку из пластика с QR-кодом. Чтобы отсканировать код, потребуется загрузить приложение Recycle Group.
Концепцию разрабатывали известные арт-экологи Андрей Блохин и Егор Кузнецов из Recycle Group. Они создали арт-группу в 2006 году, и за этот период им удалось отличиться коллаборациями с таким крупным брендом индустрии моды, как Dior, не один раз принять участие в программе Венецианской биеннале, они также были отмечены Премией Кандинского. Работы Recycle Group постоянно выставляются в галереях России и других стран мира.
«Зеленая премия» проводится Российским экологическим оператором в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Конкурс включает семь номинаций: это бренды, культура и искусство, общественные организации и волонтеры, образовательные учреждения, медиапроекты, две номинации представлены отдельно в «Зеленом рейтинге» — это регоператоры по обращению с ТКО и субъекты РФ. Сбор заявок уже стартовал и закончится 1 декабря. Всю информацию можно найти на портале РЭО в разделах «Зеленая премия» и «Зеленый рейтинг».