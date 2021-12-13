Пить и курить стали больше в Приморском крае

В основу фундаментального исследования, проведенного РИА Рейтинг, легли не только данные о продажах табачных изделий и алкогольной продукции, но и информация о смертности по причине алкоголизма, совершённых в состоянии наркотического-либо алкогольного опьянения преступлениях и другие факторы. Вероятно, по этой причине подсчёты заняли почти год — данные приводятся за 2020-й.