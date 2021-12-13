Пить и курить стали больше в Приморском крае

Posted 13 декабря 2021, 04:58
Published 13 декабря 2021, 04:58
Modified 1 сентября 2022, 04:26
Updated 1 сентября 2022, 04:26
В основу фундаментального исследования, проведенного РИА Рейтинг, легли не только данные о продажах табачных изделий и алкогольной продукции, но и информация о смертности по причине алкоголизма, совершённых в состоянии наркотического-либо алкогольного опьянения преступлениях и другие факторы. Вероятно, по этой причине подсчёты заняли почти год — данные приводятся за 2020-й.
Приморский край оказался на 53 месте, опустившись с 51-й строчки, которую занимал в 2019 году. Из дальневосточных территорий — это не самый плохой показатель. Чукотка — на 74 позиции, Бурятия — на 76, Еврейская автономия — на 77, Забайкалье — на 79, Колыма — на 80, Приамурье — на 82, Сахалин — на 83 и Камчатка — на 84 из 85.
Чётко понять, сколько же именно горячительного выпивают приморцы и в каких количествах курят сигареты, из рейтинга нельзя. Там указаны только баллы, определённые каждому субъекту федерации. 100 (как у Чечни) — это практически повальный ЗОЖ, а 13,4 (как у Хакасии) — самый плохой показатель. Приморский край получил 52,8 рейтинговых балла.