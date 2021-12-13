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Posted 13 декабря 2021, 20:05

Published 13 декабря 2021, 20:05

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Зелимхан Бакаев – о победе над «Легией»: Исторический матч

13 декабря 2021, 20:05
«Спартак» выиграл 1:0 у польской команды.

Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев поделился своими эмоциями после победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

Приводит слова Бакаева «Советский спорт», ссылаясь на его Instagram.

Бакаев утверждает, что все стали свидетелями исторической победы, которую уже никак не отменить. Футболист поблагодарил своих партнеров по команде и болельщиков, которые гнали команду вперед в Варшаве.

Отметим, что «Спартак» вышел в плей-офф турнира с первого места, обойдя «Наполи» с «Лестером» (10 очков)

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