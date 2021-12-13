Зелимхан Бакаев – о победе над «Легией»: Исторический матч

Posted 13 декабря 2021, 20:05
Published 13 декабря 2021, 20:05
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев поделился своими эмоциями после победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).
Бакаев утверждает, что все стали свидетелями исторической победы, которую уже никак не отменить. Футболист поблагодарил своих партнеров по команде и болельщиков, которые гнали команду вперед в Варшаве.
Отметим, что «Спартак» вышел в плей-офф турнира с первого места, обойдя «Наполи» с «Лестером» (10 очков)