Такого этой зимой еще не бывало: Приморье ждут крепкие морозы до -38°С

Posted 16 декабря 2021, 12:26
Published 16 декабря 2021, 12:26
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
После снега, который в Приморье принес гребень циклона из Китая, в регион придут трескучие морозы. Уже этой ночью, с четверга на пятницу на Приморье надвинулся гребень антициклона. Температура воздуха к утру упадет до -22...-30°С, на северо-востоке -31...-36°С. На побережье и юго-востоке — до -11..-18°С. С восходом солнца немного потеплеет, однако сильный северный ветер не даст расслабиться.
А вот ночь перед на субботу, по прогнозам синоптиков, принесет еще более низкие температуры. Погода будет ясной, а мороз сильным: -25…-31°С, в горных районах -32...-38°С, на побережье -15….-23°С.
Днем ночные морозы слегка ослабнут, но по-прежнему будет холодно: -8…-16, на севере до -21.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что снежная метель вернула во Владивосток 10-балльные пробки. И, судя по комментариям водителей, «все резко разучились водить, как только выпал снег».