Такого этой зимой еще не бывало: Приморье ждут крепкие морозы до -38°С

После снега, который в Приморье принес гребень циклона из Китая, в регион придут трескучие морозы. Уже этой ночью, с четверга на пятницу на Приморье надвинулся гребень антициклона. Температура воздуха к утру упадет до -22...-30°С, на северо-востоке -31...-36°С. На побережье и юго-востоке — до -11..-18°С. С восходом солнца немного потеплеет, однако сильный северный ветер не даст расслабиться.