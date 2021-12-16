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Posted 16 декабря 2021, 12:26

Published 16 декабря 2021, 12:26

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Такого этой зимой еще не бывало: Приморье ждут крепкие морозы до -38°С

16 декабря 2021, 12:26
Сюжет
Погода
В Приморском крае ожидается падение температуры воздуха до -38°С. По данным портала «Примпогода», это будет самая морозная ночь с начала зимы.

После снега, который в Приморье принес гребень циклона из Китая, в регион придут трескучие морозы. Уже этой ночью, с четверга на пятницу на Приморье надвинулся гребень антициклона. Температура воздуха к утру упадет до -22...-30°С, на северо-востоке -31...-36°С. На побережье и юго-востоке — до -11..-18°С. С восходом солнца немного потеплеет, однако сильный северный ветер не даст расслабиться.

А вот ночь перед на субботу, по прогнозам синоптиков, принесет еще более низкие температуры. Погода будет ясной, а мороз сильным: -25…-31°С, в горных районах -32...-38°С, на побережье -15….-23°С.

Днем ночные морозы слегка ослабнут, но по-прежнему будет холодно: -8…-16, на севере до -21.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что снежная метель вернула во Владивосток 10-балльные пробки. И, судя по комментариям водителей, «все резко разучились водить, как только выпал снег».

#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Зима
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