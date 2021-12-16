За 10 месяцев 2021 года в РФ в 1,5 раза выросли продажи смартфонов дороже 50 000

Posted 16 декабря 2021, 07:26
Published 16 декабря 2021, 07:26
Modified 1 сентября 2022, 04:26
Updated 1 сентября 2022, 04:26
По словам представителя МТС Алексея Меркутова, впервые доля премиальных аппаратов превысила 10% от общего объема рынка. Вместе с тем сокращается спрос на так называемые бюджетные модели, пишет iz.ru.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин связывает рост спроса на премиальные смартфоны с ростом их цены. Так, с начала текущего года она увеличилась на 30%. Проще говоря, телефоны, стоившие в прошлом году до 50 000, в этом году перешагнули пятидесятитысячный барьер.