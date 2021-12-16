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Posted 16 декабря 2021, 07:26

Published 16 декабря 2021, 07:26

Modified 1 сентября 2022, 04:26

Updated 1 сентября 2022, 04:26

За 10 месяцев 2021 года в РФ в 1,5 раза выросли продажи смартфонов дороже 50 000

16 декабря 2021, 07:26
Вместе с ростом уровня продаж смартфонов стоимостью от 50 000 рублей, а доля таких устройств на российской рынке выросла с 8,3% до 12,9%.

По словам представителя МТС Алексея Меркутова, впервые доля премиальных аппаратов превысила 10% от общего объема рынка. Вместе с тем сокращается спрос на так называемые бюджетные модели, пишет iz.ru.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин связывает рост спроса на премиальные смартфоны с ростом их цены. Так, с начала текущего года она увеличилась на 30%. Проще говоря, телефоны, стоившие в прошлом году до 50 000, в этом году перешагнули пятидесятитысячный барьер.

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