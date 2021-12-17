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Posted 17 декабря 2021, 04:53

Published 17 декабря 2021, 04:53

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Многомиллионные махинации с землёй в Ливадии раскрыты в Приморье

17 декабря 2021, 04:53
Сюжет
Мошенничество
В Находке вынесли приговор в отношении местного жителя — его признали виновным в махинациях с земельными участками.

Как рассказали в краевой прокуратуре, в 2017 году фигурант вместе с группой знакомых, не осведомлённых о его деятельности, заключил восемь договоров об аренде земельных участков с администрацией Находкинского ГО. Все они расположены в микрорайоне Ливадия города Находки.

После этого фигурант представил в уполномоченные ведомства заведомо ложные сведения о существовании на восьми земельных участках построенных жилых домов.

В результате мужчина незаконно получил право на владение, пользование и распоряжение земельными участками — ущерб бюджету Находки составил более 6 миллионов рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор пока что не вступил в законную силу, а земельные участки вернули в собственность муниципалитета.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за мошеннические действия с материнским капиталом пойдёт под суд 36-летняя жительница Приморья.

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#Новости#Мошенничество#Суд
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