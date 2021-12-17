Многомиллионные махинации с землёй в Ливадии раскрыты в Приморье

Как рассказали в краевой прокуратуре, в 2017 году фигурант вместе с группой знакомых, не осведомлённых о его деятельности, заключил восемь договоров об аренде земельных участков с администрацией Находкинского ГО. Все они расположены в микрорайоне Ливадия города Находки.