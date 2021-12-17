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Posted 17 декабря 2021, 08:33

Published 17 декабря 2021, 08:33

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Прогноз аномалий: каким будет январь-2022 в Приморье

17 декабря 2021, 08:33
Сюжет
Погода
Синоптики дали предварительный прогноз погоды на первый месяц 2022 года. Специалисты сделали расчёты по температуре воздуха и предполагаемому количеству осадков.

В Приморский край пришла настоящая зима — в регионе на этой неделе существенно похолодало. Пока приморцы готовятся к новогодним праздникам, специалисты Примгидромета изучают синоптические карты. Итогом их работы стал представленный прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по краю на январь будущего года.

Итак, средняя месячная температура воздуха составит -14… -19 градусов. В центральных районах ожидается -20… -24, на побережье -8… -13 градусов — эти показатели близки к средним многолетним значениям.

«Осадков выпадет больше среднего многолетнего количества», — предупреждают синоптики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что начальнику Примгидромета Борису Кубаю уже известен прогноз погоды на грядущую новогоднюю ночь. Главный синоптик края не стал держать эту информацию — читать комментарий.

#Новости#Общество#Погода#Борис Кубай
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