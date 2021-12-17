Прогноз аномалий: каким будет январь-2022 в Приморье

В Приморский край пришла настоящая зима — в регионе на этой неделе существенно похолодало. Пока приморцы готовятся к новогодним праздникам, специалисты Примгидромета изучают синоптические карты. Итогом их работы стал представленный прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по краю на январь будущего года.