Круче, чем в Москве: 5 причин для посещения новогодней площади Владивостока

«Сцена у нас в этом году нестандартная. И стоит она не там, где обычно. И я объясню почему: есть точки входа, выхода, огромный каток и по проекту её больше нигде нельзя было поставить. И логичней было бы праздник сделать у ёлки, нежели у правительства. Тем более там идёт подъём и не очень удобно. Там мы решили сделать надпись „С Новым Годом“, которая хорошо смотрится на фоне здания правительства», — поделилась Вероника Марнова.