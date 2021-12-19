Круче, чем в Москве: 5 причин для посещения новогодней площади Владивостока

Posted 19 декабря 2021, 04:51
Published 19 декабря 2021, 04:51
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Действительно, новогодний городок, который развернулся в самом центре столицы Дальнего Востока, уникален. Такого масштаба, продуманности и красоты не было никогда.
Кстати, помогла нам в этом куратор застройки площади Вероника Марнова.
Примечательно, что корреспондент агентства побывал вместе с ней на стройплощадке накануне открытия ледового катка, помощь в создании которого оказал Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и группа FESCO. А буквально через несколько часов по их стопам проследовал мэр Владивостока Константин Шестаков, который открыл первый новогодний объект.
№ 1 Принципиально новая концепция
Подготовка к встрече нового 2022 года идёт в центре Владивостока полным ходом: дозаливается каток, устанавливается теплая зона, застраивается фудгородок и идёт прогон выступлений.
Площадь — это маленькая деревня, внутри которой территория для того, чтобы погреться, вкусно поесть и передохнуть после катания на коньках. Всё основное действо праздника будет проходить на сцене, которая установлена рядом с главной ёлкой города, то есть не на своем привычном месте.
Идея концепции принадлежит креативной команде, которая состоит из таких небезызвестных людей как Алексей Шеин, Вероника Марнова и Алёна Киселева. Основной мыслью создателей площади к 2022 году было: «А давайте сделаем площадь не такой, какая она у нас обычно? А давайте!».
«Задача была такая: мы всё-таки столица Дальнего Востока и у нас должен быть формат новогодний площади такой, чтобы к нему стремились остальные регионы. А получается, что мы смотрим на какой-нибудь Хабаровск и думаем: „А у них круче“. В Москве вообще классно. Мы хотели показать, что на центральной площади можно создавать проект новогодний такой, который никогда не создавали и поддерживать этот уровень всегда», — рассказала Вероника Марнова.
№ 2 Помощь спонсоров
Денег из казны Владивостока на обустройство новогоднего городка было потрачено совсем немного. Основным партнёром в создании сказки стал Владивостокский морской торговый порт. Именно он выделил средства на каток, технику для его заливки, закуп материалов и остального.
«Впервые в истории в проекте мало денег города. Их практически нет. Центральная часть и каток — это деньги ВМТП. Муниципальные деньги — это ёлка, горка. Ёлка старая. Новую не покупали», — добавила куратор застройки.
№ 3 Принципиально новый каток
Из года в год на центральной площади Владивостока каток заливали в специально обустроенной коробке, которая в прошлом году была «усилена» специальным фростирующим полотном, способным поддерживать минусовую температуру даже в неустойчивую приморскую погоду.
В этом году каток «закольцованный» и его площадь составляет 1,1 тысячи «квадратов». Кстати, специальное «замораживающее» полотно для него было докуплено. Также поддерживать гладкость льда будет заливочная техника.
Чтобы все желающие смогли прокатиться по новогодней деревне, на каток будут запускать «сеансами» и один раз в час. Для тех, у кого нет спортивного снаряжения, с понедельника начнёт работать прокат коньков.
№ 4 Есть где погреться
Впервые за всю историю города на новогодней площади появится тепловая зона. Под ней можно будет отдохнуть после катания на катке, просто с комфортом перекусить или погреться.
Эта территория расположена внутри катка и попасть на неё можно или через специальные деревянные мосты, с которых открывается отличный вид на всю площадь, или с катка.
№ 5 Сцена на новом месте
Выступления первых лиц города и края, а также творческих коллективов обычно проходили рядом со здание правительства Приморского края. Сейчас же сцену расположили ближе к строящемуся храму.
Поводом для изменения её местоположения послужила мысль о том, что все песни, пляски и слова поздравления должны быть спеты, показаны и сказаны рядом с новогодним деревом — главной ёлкой города. А на фоне «Белого дома» расположилась большая и красивая надпись «С Новым Годом!».
«Сцена у нас в этом году нестандартная. И стоит она не там, где обычно. И я объясню почему: есть точки входа, выхода, огромный каток и по проекту её больше нигде нельзя было поставить. И логичней было бы праздник сделать у ёлки, нежели у правительства. Тем более там идёт подъём и не очень удобно. Там мы решили сделать надпись „С Новым Годом“, которая хорошо смотрится на фоне здания правительства», — поделилась Вероника Марнова.
Корреспондент издания также понаблюдал за ходом воссоздания праздничной деревни, пообщался с работниками стройки, организаторами и обнаружил несколько занимательных фактов о подготовке центральной площади столицы Дальнего Востока к встрече 2022 года.
Факт № 1
— Застройка центральной площади идёт с опозданием в один день из-за снегопада и загруженности заводов-подрядчиков, которые поздно предоставили материалы, но от этого качество не страдает.
Факт № 2
— В самую холодную ночь года, с 17 на 18 декабря, на площади трудились около 45 человек, и работать они закончили в 5 утра.
Факт № 3
— Весь «новогодний городок» стоит не на асфальте, а на специальных «лапах» без единого сварочного шва. Все конструкции соединены между собой болтами. Это сделано для того, чтобы не повредить покрытие площади и законсервированный сухой фонтан, а детали конструкции разбирались и их можно было бы использовать на других мероприятиях.
Факт № 4
— На протяжении всего времени работы праздничной деревни на её территории в специальных помещениях будут жить 4 специалиста, которые призваны следить за порядком и состоянием проекта.
Факт № 5
— Среди инициаторов концепции этого года ведётся разговор о том, чтобы ёлка на площади была живой.
«Я хочу сделать традицию зажигания ёлки вместе с губернатором и мэром 1 декабря. Нам надо создавать свои традиции. Ведь это так здорово. Это волшебный праздник. А из чуда мы его превратили в сдачу годовых бухгалтерских отчетов», — рассказала Вероника Марнова.