«Андрюха, ты тута?» Полиция Приморья показала, как вор лезет из-под ванны — видео

Posted 19 декабря 2021, 23:56
Published 19 декабря 2021, 23:56
Modified 1 сентября 2022, 03:01
Updated 1 сентября 2022, 03:01
Как рассказали в полиции региона, несколько раз к ним поступали заявления от горожан о похищениях личных вещей из офисов, гостиниц и баров.
Со стойки ресепшена в одном из хостелов пропал ноутбук, а в гардеробе развлекательного заведения похитили два мобильных телефона и сумку с деньгами. Отмечается, что эти случаи фиксировались в разных районах города.
В конечном итоге удалось установить личность подозреваемого — им оказался 24-летний приморец, который жил в регионе без прописки и находился в федеральном розыске за кражу.
Стало известно, что молодой человек приехал во Владивосток из Находки — в дальневосточной столице он пользовался расположением местных жительниц и оставался на ночь у одиноких женщин.
В итоге его обнаружили у одной из горожанок — подозреваемый надеялся уйти от правосудия и спрятался под ванную. Но сотрудники полиции обнаружили его и заставили вылезти — забавные кадры появления злоумышленника из-под ванны также попали на видео.
Всего установили шесть эпизодов противоправной деятельности, общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. В отношении приморца возбудили уголовное дело.
Фигурант рассказал, что никогда нигде не работал — все деньги, что у него были, он получал преступным «промыслом», а ночевал у доверчивых женщин.
Сейчас молодой приморец находится под стражей. Расследование продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неизвестный вор украл в приморском магазине кошелёк, попав на запись камеры наблюдения. По словам знакомых с ситуацией людей, эта торговая точка пользуется популярностью среди преступников.