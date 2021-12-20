Эксперт: Государство может себе позволить освободить многодетные семьи от пошлин

По словам Ярмуш, на сегодняшний день исковые заявления по вопросу защиты прав детей уже избавлены необходимости платить пошлину. Так почему бы не спроецировать это нововведение и на нотариальные действия? Она подчеркнула, что в случае реализации идеи Волынец положение семей с тремя и более детьми может улучшиться.