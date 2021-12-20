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Posted 20 декабря 2021, 16:01

Published 20 декабря 2021, 16:01

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Эксперт: Государство может себе позволить освободить многодетные семьи от пошлин

Эксперт: Государство может себе позволить освободить многодетные семьи от пошлин

20 декабря 2021, 16:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш оценила инициативу детского омбудсмена в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец освободить многодетные и малоимущие семьи от нотариальных госпошлин в случае смерти одного или обоих родителей.

Юрист заявила, что российские власти могут себе позволить возместить многодетным семьям стоимость нотариальных услуг, а также освобождать их от пошлин. Об этом сообщает RT.

По словам Ярмуш, на сегодняшний день исковые заявления по вопросу защиты прав детей уже избавлены необходимости платить пошлину. Так почему бы не спроецировать это нововведение и на нотариальные действия? Она подчеркнула, что в случае реализации идеи Волынец положение семей с тремя и более детьми может улучшиться.

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