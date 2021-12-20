IT-специалист: 2020 год стал прорывным с точки зрения искусственного интеллекта

Он отметил, что в этот период многие разработки в области программирования оказались невостребованными. Одновременно с этим у отечественных программистов из-за сокращения количества заказов появилось больше времени, благодаря чему они начали развивать другие направления и создавать уникальные продукты, сообщает RT.