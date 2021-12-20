IT-специалист: 2020 год стал прорывным с точки зрения искусственного интеллекта

Posted 20 декабря 2021, 16:10
Published 20 декабря 2021, 16:10
Modified 1 сентября 2022, 04:02
Updated 1 сентября 2022, 04:02
Он отметил, что в этот период многие разработки в области программирования оказались невостребованными. Одновременно с этим у отечественных программистов из-за сокращения количества заказов появилось больше времени, благодаря чему они начали развивать другие направления и создавать уникальные продукты, сообщает RT.
По словам Эдгара Григоряна, 2020 год стал прорывным с точки зрения искусственного интеллекта. И уже в ближайшее время развитие технологий приведет к созданию метаобщества — интеграции гаджетов в человеческое тело для расширения применения виртуальной и дополненной реальности.