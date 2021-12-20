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Posted 20 декабря 2021, 16:10

Published 20 декабря 2021, 16:10

Modified 1 сентября 2022, 04:02

Updated 1 сентября 2022, 04:02

IT-специалист: 2020 год стал прорывным с точки зрения искусственного интеллекта

20 декабря 2021, 16:10
Основатель и глава группы компаний ATF MEDIA Эдгар Григорян рассказал о влиянии коронавирусной пандемии на развитии IT-технологий и искусственного интеллекта в России.

Он отметил, что в этот период многие разработки в области программирования оказались невостребованными. Одновременно с этим у отечественных программистов из-за сокращения количества заказов появилось больше времени, благодаря чему они начали развивать другие направления и создавать уникальные продукты, сообщает RT.

По словам Эдгара Григоряна, 2020 год стал прорывным с точки зрения искусственного интеллекта. И уже в ближайшее время развитие технологий приведет к созданию метаобщества — интеграции гаджетов в человеческое тело для расширения применения виртуальной и дополненной реальности.

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