«По весне оттает»: первые автожертвы зимней рыбалки появились в Приморье

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Неизвестный приморец выехал на лёд озера Лебяжье, где его автомобиль ушёл под воду. По словам некоторых жителей края, это уже не первый водитель, проверивший ледовое покрытие озера на прочность.

Фото и видео с места происшествия появились в инстаграм-паблике nakhodka_virtual. На кадрах — легковой автомобиль, передняя часть которого находится в полынье. «Первые жертвы озера Лебяжье», — комментирует ситуацию голос за кадром. Не сообщается, действительно ли авария имела трагичный финал для людей, находившихся в салоне машины. Пользователи соцсетей отметили, что на лёд акватории уже выезжали другие автомобилисты. «Вчера двое забеги устраивали. Но сегодня кому-то не повезло»;

«С другого берега лёд крепче и гоняют ребятки»;

«В час ночи носились там». Другие комментаторы отнеслись к ситуации с юмором. «По весне оттает»;

«Чуть-чуть бампер потерял». Ранее «Восток-Медиа» писало о начале в Приморье сезона ухода рыбаков под лёд. Материалы по теме «Рыбалка на Ipsum»: автомобиль ушёл под лёд в Приморье Подводная лодка? Очередной автомобиль ушёл под лёд в Приморье