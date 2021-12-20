«По весне оттает»: первые автожертвы зимней рыбалки появились в Приморье

Posted 20 декабря 2021, 03:55
Published 20 декабря 2021, 03:55
Modified 1 сентября 2022, 04:02
Updated 1 сентября 2022, 04:02
Фото и видео с места происшествия появились в инстаграм-паблике nakhodka_virtual. На кадрах — легковой автомобиль, передняя часть которого находится в полынье.
«Первые жертвы озера Лебяжье», — комментирует ситуацию голос за кадром.
Не сообщается, действительно ли авария имела трагичный финал для людей, находившихся в салоне машины.
Пользователи соцсетей отметили, что на лёд акватории уже выезжали другие автомобилисты.
Другие комментаторы отнеслись к ситуации с юмором.