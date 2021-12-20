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Posted 20 декабря 2021, 03:55

Published 20 декабря 2021, 03:55

Modified 1 сентября 2022, 04:02

Updated 1 сентября 2022, 04:02

«По весне оттает»: первые автожертвы зимней рыбалки появились в Приморье

20 декабря 2021, 03:55
Сюжет
Происшествие
Неизвестный приморец выехал на лёд озера Лебяжье, где его автомобиль ушёл под воду. По словам некоторых жителей края, это уже не первый водитель, проверивший ледовое покрытие озера на прочность.

Фото и видео с места происшествия появились в инстаграм-паблике nakhodka_virtual. На кадрах — легковой автомобиль, передняя часть которого находится в полынье.

«Первые жертвы озера Лебяжье», — комментирует ситуацию голос за кадром.

Не сообщается, действительно ли авария имела трагичный финал для людей, находившихся в салоне машины.

Пользователи соцсетей отметили, что на лёд акватории уже выезжали другие автомобилисты.

  • «Вчера двое забеги устраивали. Но сегодня кому-то не повезло»;
  • «С другого берега лёд крепче и гоняют ребятки»;
  • «В час ночи носились там».

Другие комментаторы отнеслись к ситуации с юмором.

  • «По весне оттает»;
  • «Чуть-чуть бампер потерял».

Ранее «Восток-Медиа» писало о начале в Приморье сезона ухода рыбаков под лёд.

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#Новости#Происшествие#Лёд
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