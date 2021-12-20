Пять мест незаконных рубок обнаружили в Хабаровском крае в ходе операции «Лес»

Posted 20 декабря 2021, 04:31
Published 20 декабря 2021, 04:31
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Проверки проводились на таёжных делянах, а также на дорогах края — инспекторы останавливали для досмотра перевозившие древесину лесовозы. В течение двух недель прошло 160 патрулей.
«За время операции „Лес“ удалось установить пять мест незаконных рубок. Объем вырубленной там древесины превысил 90 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 1,6 млн рублей. Личности всех „черных“ лесорубов установлены. Сейчас материалы по ним направлены в полицию, виновных привлекут к ответственности», — рассказал и. о. председателя краевого комитета лесного хозяйства Максим Гулько.
Он отметил, что проверки на дорогах проводились в круглосуточном режиме. Сотрудники ведомства сверяли фактический объем груза с заявленным в товаросопроводительных документах. В ходе операции было досмотрено 442 машины, выявлено девять нарушений.
«Эту работу мы не прекращаем. Уже с 20 декабря начнется новая профилактическая операция „Елочка“. Каждый год мы контролируем, как идет заготовка новогодних елей. Рубить деревья в тайге без оформленных разрешений запрещено. Заготовкой елей у нас занимаются арендаторы лесных участков. Продавать елки тоже можно только в специальных местах — на елочных базарах. Все это и будут контролировать инспекторы», — пояснил Максим Гулько.
Напомним, что за транспортировка древесины без сопроводительных документов влечёт наложение штрафа. Для должностных лиц он может достигать 50 тысяч рублей, для предприятий и организаций — до 700 тысяч рублей. При этом незаконно добытая древесина подлежит конфискации. Кроме того, может быть арестовано и транспортное средство, на котором она перевозилась.