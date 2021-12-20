Пять мест незаконных рубок обнаружили в Хабаровском крае в ходе операции «Лес»

«Эту работу мы не прекращаем. Уже с 20 декабря начнется новая профилактическая операция „Елочка“. Каждый год мы контролируем, как идет заготовка новогодних елей. Рубить деревья в тайге без оформленных разрешений запрещено. Заготовкой елей у нас занимаются арендаторы лесных участков. Продавать елки тоже можно только в специальных местах — на елочных базарах. Все это и будут контролировать инспекторы», — пояснил Максим Гулько.