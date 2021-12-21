Семеро сотрудников «Восточного Порта» добились почётного звания «Приморский барс»

– Самое яркое впечатление при подъёме на вершины больших сопок – это уникальная красота приморской тайги в разное время года, чистый воздух и торжественное безмолвие. А ещё – то самое чувство товарищества, коллективного духа, которое ощущают все участники экспедиции, стоя на вершине с единомышленниками в сине-белых цветах «Восточного Порта», а вокруг тебя головокружительная высота, – поделилась работник предприятия, «Приморский барс» Екатерина Алексеенко. – Сегодня вся наша дружная команда празднует большой успех. Я считаю, это личная победа каждого из нас и показатель большой работы над собой. Всего этого мы смогли достичь благодаря мощной поддержке своих коллег по работе и, конечно же, стабильной помощи родного «Восточного Порта».