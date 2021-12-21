vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2021, 02:05

Published 21 декабря 2021, 02:05

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Семеро сотрудников «Восточного Порта» добились почётного звания «Приморский барс»

21 декабря 2021, 02:05
Сюжет
Спорт
Портовики-«восточники» вновь оказались на высоте – и в прямом и в переносном смысле.

Под занавес уходящего года специальные нагрудные знаки и свидетельства о покорении 10-ти знаковых для края горных вершин вручили представители Приморской федерации спортивного туризма семерым сотрудникам АО «Восточный Порт» – Илье Портнову, Екатерине и Алексею Алексеенко, Виктории Харитоновой, Андрею Папанову, Игорю Косицыну и Дмитрию Вихареву. Почётная символика была разработана организацией в конце 1990-х годов благодаря инициативе известного туринструктора, Заслуженного путешественника России Олега Береснёва, и вот уже на протяжении почти четверти века счастливыми обладателями значков «Приморский барс» становятся жители и гости края, побывавшие на вершинах гор Фалаза, Снежная, Сестра, Ольховая, Голец, Лысая, Туманная, Облачная, Читинза и Пидан.

Подготовка к сложным восхождениям стала возможной для молодых портовиков благодаря поддержке АО «Восточный Порт», предоставившего своим сотрудникам спортивный зал и тренажёры для тренировок. В свою очередь, Фонд «Восточный Порт» в рамках реализации собственных программ социального развития «Спорт» и «Команда Восточного» обеспечил соискателей «Приморского барса» необходимой экипировкой, корпоративной атрибутикой и организовал доставку команды до стартовых точек.

– Самое яркое впечатление при подъёме на вершины больших сопок – это уникальная красота приморской тайги в разное время года, чистый воздух и торжественное безмолвие. А ещё – то самое чувство товарищества, коллективного духа, которое ощущают все участники экспедиции, стоя на вершине с единомышленниками в сине-белых цветах «Восточного Порта», а вокруг тебя головокружительная высота, – поделилась работник предприятия, «Приморский барс» Екатерина Алексеенко. – Сегодня вся наша дружная команда празднует большой успех. Я считаю, это личная победа каждого из нас и показатель большой работы над собой. Всего этого мы смогли достичь благодаря мощной поддержке своих коллег по работе и, конечно же, стабильной помощи родного «Восточного Порта».

Материалы по теме
Праздник, посвящённый Дню матери, станет традицией в АО «Восточный Порт»«Восточный Порт» поддержал проект приморских учёных по изучению тюленя ларгиТаможня Находки выпустила итоговую декларацию на оборудование для АО «Восточный Порт»
#Новости#Общество#Спорт#Поход#Порт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика