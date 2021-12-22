vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря 2021, 04:51

Published 22 декабря 2021, 04:51

Modified 1 сентября 2022, 04:19

Updated 1 сентября 2022, 04:19

«ТГК-14» выстраивает конструктивные отношения с профсоюзами

22 декабря 2021, 04:51
Сюжет
Профсоюзы
Руководство теплоэнергетической компании «ТГК-14», работающей в двух регионах — Забайкалье и Бурятии — продолжает выстраивать конструктивные отношения с профсоюзами. 10 декабря на встрече с председателем Всероссийского Электропрофсоюза был достигнут ряд соглашений о зарплатах энергетиков и их индексации.

Гендиректор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов и его заместитель Алексей Какаулин встретились с председателем отраслевого профсоюза Юрием Офицеровым в Москве, на площадке общественной организации. Во встрече при помощи видеосвязи приняли участие также представители профсоюзных организаций энергетиков из бурятского и забайкальского филиалов «ТГК-14». Руководители энергетической компании подробно обсудили с лидерами отраслевого профсоюза ситуацию с зарплатами персонала, давшую повод для производственного конфликта в 2020 году. «Восток-Медиа» подробно освещало эту историю и причины, которые спровоцировали тот конфликт. Стороны дали оценку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-14», приняв во внимание сложные вопросы тарифного регулирования и учёта региональными службами по тарифам затрат на персонал. Также темой разговора стала перспективы присоединения «ТГК-14» к отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ — именно этого добивались профсоюзные активисты в Забайкалье.

Встреча продолжалась полтора часа, её участники составили итоговый протокол, где были обозначены все достигнутые договорённости. Одна из них — намерение содействовать учёту необходимой выручки и затрат работодателя на зарплаты и социальные выплаты сотрудникам. Такие расчёты — в компетенции региональной службы по тарифам. В итоге зарплаты энергетиков должны сохраняться на уровне, предусмотренном отраслевым тарифным соглашением и коллективными договорами организации.

Также стороны подтвердили готовность решать все возникающие разногласия в правовом поле и за столом переговоров и проводить ежегодные совместные совещания по вопросам социально-трудовых отношений.

«В общем, работа с персоналом у энергетического гиганта изменилась коренным образом, и это не может не радовать. Ну, а готовность договариваться не только с профильными профсоюзами, но и энергетическими в принципе — это, думается, задел и на глобализацию интересов компании» — такое резюме сделал Телеграм-канал «Дальневосточный энергетик».

Материалы по теме
«ТГК-14» продолжает улучшать условия труда своих сотрудниковЭлектромонтёр ПАО «ТГК-14» занял призовое место на всероссийском конкурсеРекомендации "ТГК-14" по подготовке домовых систем к морозам помогут жителям Улан-Удэ
#Новости#Общество#Зарплаты#Бурятия#Забайкальский край#Энергетика#Профсоюзы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика