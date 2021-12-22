«ТГК-14» выстраивает конструктивные отношения с профсоюзами

Гендиректор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов и его заместитель Алексей Какаулин встретились с председателем отраслевого профсоюза Юрием Офицеровым в Москве, на площадке общественной организации. Во встрече при помощи видеосвязи приняли участие также представители профсоюзных организаций энергетиков из бурятского и забайкальского филиалов «ТГК-14». Руководители энергетической компании подробно обсудили с лидерами отраслевого профсоюза ситуацию с зарплатами персонала, давшую повод для производственного конфликта в 2020 году. «Восток-Медиа» подробно освещало эту историю и причины, которые спровоцировали тот конфликт. Стороны дали оценку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-14», приняв во внимание сложные вопросы тарифного регулирования и учёта региональными службами по тарифам затрат на персонал. Также темой разговора стала перспективы присоединения «ТГК-14» к отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ — именно этого добивались профсоюзные активисты в Забайкалье.