«ТГК-14» выстраивает конструктивные отношения с профсоюзами

Posted 22 декабря 2021, 04:51
Published 22 декабря 2021, 04:51
Modified 1 сентября 2022, 04:19
Updated 1 сентября 2022, 04:19
Гендиректор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов и его заместитель Алексей Какаулин встретились с председателем отраслевого профсоюза Юрием Офицеровым в Москве, на площадке общественной организации. Во встрече при помощи видеосвязи приняли участие также представители профсоюзных организаций энергетиков из бурятского и забайкальского филиалов «ТГК-14». Руководители энергетической компании подробно обсудили с лидерами отраслевого профсоюза ситуацию с зарплатами персонала, давшую повод для производственного конфликта в 2020 году. «Восток-Медиа» подробно освещало эту историю и причины, которые спровоцировали тот конфликт. Стороны дали оценку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-14», приняв во внимание сложные вопросы тарифного регулирования и учёта региональными службами по тарифам затрат на персонал. Также темой разговора стала перспективы присоединения «ТГК-14» к отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ — именно этого добивались профсоюзные активисты в Забайкалье.
Встреча продолжалась полтора часа, её участники составили итоговый протокол, где были обозначены все достигнутые договорённости. Одна из них — намерение содействовать учёту необходимой выручки и затрат работодателя на зарплаты и социальные выплаты сотрудникам. Такие расчёты — в компетенции региональной службы по тарифам. В итоге зарплаты энергетиков должны сохраняться на уровне, предусмотренном отраслевым тарифным соглашением и коллективными договорами организации.
Также стороны подтвердили готовность решать все возникающие разногласия в правовом поле и за столом переговоров и проводить ежегодные совместные совещания по вопросам социально-трудовых отношений.
«В общем, работа с персоналом у энергетического гиганта изменилась коренным образом, и это не может не радовать. Ну, а готовность договариваться не только с профильными профсоюзами, но и энергетическими в принципе — это, думается, задел и на глобализацию интересов компании» — такое резюме сделал Телеграм-канал «Дальневосточный энергетик».