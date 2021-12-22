Управленцы Восточной горнорудной компании прошли тренинг по повышению эффективности

«Нашей главной задачей была максимальная приближенность к практической работе. За эти дни мы сумели оценить свои сильные стороны. В то же время четко увидели, над чем еще нужно поработать», — поделился выводами от проделанной работы заместитель гендиректора по операционной эффективности Сергей Назарян.