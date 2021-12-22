Управленцы Восточной горнорудной компании прошли тренинг по повышению эффективности

Posted 22 декабря 2021, 10:54
Published 22 декабря 2021, 10:54
Modified 1 сентября 2022, 04:19
Updated 1 сентября 2022, 04:19
«Нашей главной задачей была максимальная приближенность к практической работе. За эти дни мы сумели оценить свои сильные стороны. В то же время четко увидели, над чем еще нужно поработать», — поделился выводами от проделанной работы заместитель гендиректора по операционной эффективности Сергей Назарян.
К такому решению глав подразделений ООО «ВГК» подтолкнул совместный тренинг по операционной эффективности и управлению проектной деятельностью. Управленцы прошли его впервые.
Участие в занятиях приняли около 30 человек. В том числе генеральный директор ООО «ВГК» Максим Куземченко, заместитель генерального директора по операционной эффективности Сергей Назарян, директор ООО «СУР» Олег Черских, исполнительный директор УМПШ Алексей Ткаченко, а также другие руководители компании.
В течение двух дней 5 команд решали проблемы и задачи, максимально приближенные к тем, с которыми им придется столкнуться во время реализации реальных проектов Компании. Участники успели поделиться друг с другом своими предположениями о том, как улучшить коммуникацию, повысить вовлеченность в проекты и достичь целевых показателей по проектам.
Сергей Назарян рассказал, что за время занятий, участники, в максимально приближенных к практической работе условиях смогли определить какие помех могут препятствовать выполнению задач в срок и что необходимо для максимизации слаженной и успешной работы каждого участника команды.