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Posted 22 декабря 2021, 10:54

Published 22 декабря 2021, 10:54

Modified 1 сентября 2022, 04:19

Updated 1 сентября 2022, 04:19

Управленцы Восточной горнорудной компании прошли тренинг по повышению эффективности

22 декабря 2021, 10:54
Главы подразделений Восточной горнорудной компании (ВГК) приняли решение о необходимости формирования единого стандарта проектной деятельности. Позже его будут применять во время воплощения всех проектов компании.

«Нашей главной задачей была максимальная приближенность к практической работе. За эти дни мы сумели оценить свои сильные стороны. В то же время четко увидели, над чем еще нужно поработать», — поделился выводами от проделанной работы заместитель гендиректора по операционной эффективности Сергей Назарян.

К такому решению глав подразделений ООО «ВГК» подтолкнул совместный тренинг по операционной эффективности и управлению проектной деятельностью. Управленцы прошли его впервые.

Участие в занятиях приняли около 30 человек. В том числе генеральный директор ООО «ВГК» Максим Куземченко, заместитель генерального директора по операционной эффективности Сергей Назарян, директор ООО «СУР» Олег Черских, исполнительный директор УМПШ Алексей Ткаченко, а также другие руководители компании.

В течение двух дней 5 команд решали проблемы и задачи, максимально приближенные к тем, с которыми им придется столкнуться во время реализации реальных проектов Компании. Участники успели поделиться друг с другом своими предположениями о том, как улучшить коммуникацию, повысить вовлеченность в проекты и достичь целевых показателей по проектам.

Сергей Назарян рассказал, что за время занятий, участники, в максимально приближенных к практической работе условиях смогли определить какие помех могут препятствовать выполнению задач в срок и что необходимо для максимизации слаженной и успешной работы каждого участника команды.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Сахалин#Тренинг#Команда
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