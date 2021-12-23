Мальчик подавился едой и умер во Владивостоке — идёт проверка

Posted 23 декабря 2021, 01:36
Published 23 декабря 2021, 01:36
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как корреспонденту «Восток-Медиа» рассказали в следственном управлении СК РФ по Приморью, сейчас устанавливаются точные причины гибели смерти мальчика. Не исключается, что ребёнка доставили к врачам слишком поздно. Сообщается, что по предварительным причинам ребёнок ел и задохнулся, однако следствие устанавливает точные причины гибели. Установлено, что погибший жил с матерью и имел проблемы со здоровьем.
«Такой случай был, сейчас идёт проверка. Ребёнок имел заболевание», — отмечает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская.
Точная причина смерти будет установлена экспертизами. Идёт доследственная проверка.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что жительница Владивостока рассказала жуткую историю о том, как её 8-летний брат попал в больницу с болями в животе, а на следующий день — умер. В беде девушка обвиняет медиков. В минздраве заявили о проведении проверки по этому сообщению.
В следственном управлении Следственного комитета сообщили, что с заявлением к ним обратилась мама мальчика и рассказала, что сотрудники двух медицинских учреждений в столице ДФО ненадлежащим образом оказали врачебную помощь её заболевшему сыну. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».