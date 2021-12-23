Мальчик подавился едой и умер во Владивостоке — идёт проверка

Как корреспонденту «Восток-Медиа» рассказали в следственном управлении СК РФ по Приморью, сейчас устанавливаются точные причины гибели смерти мальчика. Не исключается, что ребёнка доставили к врачам слишком поздно. Сообщается, что по предварительным причинам ребёнок ел и задохнулся, однако следствие устанавливает точные причины гибели. Установлено, что погибший жил с матерью и имел проблемы со здоровьем.