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Posted 23 декабря 2021, 01:36

Published 23 декабря 2021, 01:36

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Мальчик подавился едой и умер во Владивостоке — идёт проверка

Мальчик подавился едой и умер во Владивостоке — идёт проверка

23 декабря 2021, 01:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Смерть ребенка
В одном из медицинских центров Владивостока умер восьмилетний ребёнок. Мальчик подавился едой, его отвезли в медицинский центр, но так и не смогли спасти.

Как корреспонденту «Восток-Медиа» рассказали в следственном управлении СК РФ по Приморью, сейчас устанавливаются точные причины гибели смерти мальчика. Не исключается, что ребёнка доставили к врачам слишком поздно. Сообщается, что по предварительным причинам ребёнок ел и задохнулся, однако следствие устанавливает точные причины гибели. Установлено, что погибший жил с матерью и имел проблемы со здоровьем.

«Такой случай был, сейчас идёт проверка. Ребёнок имел заболевание», — отмечает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская.

Точная причина смерти будет установлена экспертизами. Идёт доследственная проверка.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что жительница Владивостока рассказала жуткую историю о том, как её 8-летний брат попал в больницу с болями в животе, а на следующий день — умер. В беде девушка обвиняет медиков. В минздраве заявили о проведении проверки по этому сообщению.

В следственном управлении Следственного комитета сообщили, что с заявлением к ним обратилась мама мальчика и рассказала, что сотрудники двух медицинских учреждений в столице ДФО ненадлежащим образом оказали врачебную помощь её заболевшему сыну. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

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#Новости#Смерть ребенка#Реанимация
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