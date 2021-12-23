Вопиющая халатность: принявший негодное жильё для сирот пойдёт под суд в Приморье

В ведомстве отметили, что с 2017 по 2019 годы подрядчик построил два дома на улице Мира в Лесозаводске. Оба были возведены с дефектами и нарушениями: деформация оконных и дверных блоков, запирающих их приборов. Нарушения также были в монтаже вентиляционных каналов, кровли и так далее.