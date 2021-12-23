Вопиющая халатность: принявший негодное жильё для сирот пойдёт под суд в Приморье

Posted 23 декабря 2021, 05:51
Published 23 декабря 2021, 05:51
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как рассказали в региональном СУ СК, в Лесозаводске строилось несколько домов для детей-сирот по соответствующей госпрограмме на 2013–2017 годы.
По условиям Государственного контракта и соответствующего договора обязанность по приёму и проверке качества домов возложили на КППК «Приморкрайстрой».
В итоге обвиняемый, находясь на ответственной за выполнение контракта и договора должности, отнёсся к своим обязанностям довольно небрежно и нарушил права граждан упомянутой категории. В итоге дети-сироты получили квартиры в домах, качество которых не было проверено надлежащим образом.
В ведомстве отметили, что с 2017 по 2019 годы подрядчик построил два дома на улице Мира в Лесозаводске. Оба были возведены с дефектами и нарушениями: деформация оконных и дверных блоков, запирающих их приборов. Нарушения также были в монтаже вентиляционных каналов, кровли и так далее.
Температура опускалась ниже нормального уровня в 44 квартирах, в них не было достаточно воздуха. Внутрь помещений попадал дождь и снег, что вовсе считалось недопустимым.
Сейчас дело в отношении недобросовестного должностного лица направлено в суд, где его рассмотрят по существу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в июле 2021 года из-за недобросовестного отношения начальника к своей службе один из следственно-арестованных, которого обвиняют в особо тяжких преступлениях, сбежал из изолятора.