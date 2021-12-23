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Posted 23 декабря 2021, 03:30

Published 23 декабря 2021, 03:30

Modified 1 сентября 2022, 04:19

Updated 1 сентября 2022, 04:19

«Впечатляет, не правда ли?»: в приморском казино выигрывают до 7 миллионов рублей

«Впечатляет, не правда ли?»: в приморском казино выигрывают до 7 миллионов рублей

23 декабря 2021, 03:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
В приморском казино Tigre de Cristal рассказали, какие выигрыши получали их клиенты в сентябре–декабре 2021 года. Некоторые везунчики получали в одном автомате почти 7 миллионов рублей.

Информация о выигрышах появилась в официальном инстаграме казино. Крупный куш сорвал клиент, поставивший 500 рублей в автомате, стилизованном под «Чикаго 30-х». Выигрыш составил 935 200 рублей.

Такая же ставка в игре с четырьмя королевами принесла ещё одному приморцу 950 000 рублей, а 800 рублей превратились для другого клиента в 969 400 рублей.

«Впечатляет, не правда ли?», — обратились к аудитории инстаграма в официальном аккаунте казино.

Эти выигрыши — не предел. Как утверждают в Tigre de Cristal, игрок, поставивший 2 500 рублей, выиграл в казино 3 602 000 рублей.

Головокружительный успех клиенту игорного дома принесла ставка в 3 000 рублей — «вложенные» деньги обернулись выигрышем в 6 956 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Владивостока, который поучаствовал в лотерее и выиграл 265 миллионов рублей.

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#Новости#Общество#Казино
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