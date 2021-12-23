«Впечатляет, не правда ли?»: в приморском казино выигрывают до 7 миллионов рублей

Posted 23 декабря 2021, 03:30
Published 23 декабря 2021, 03:30
Modified 1 сентября 2022, 04:19
Updated 1 сентября 2022, 04:19
Информация о выигрышах появилась в официальном инстаграме казино. Крупный куш сорвал клиент, поставивший 500 рублей в автомате, стилизованном под «Чикаго 30-х». Выигрыш составил 935 200 рублей.
Такая же ставка в игре с четырьмя королевами принесла ещё одному приморцу 950 000 рублей, а 800 рублей превратились для другого клиента в 969 400 рублей.
«Впечатляет, не правда ли?», — обратились к аудитории инстаграма в официальном аккаунте казино.
Эти выигрыши — не предел. Как утверждают в Tigre de Cristal, игрок, поставивший 2 500 рублей, выиграл в казино 3 602 000 рублей.
Головокружительный успех клиенту игорного дома принесла ставка в 3 000 рублей — «вложенные» деньги обернулись выигрышем в 6 956 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Владивостока, который поучаствовал в лотерее и выиграл 265 миллионов рублей.