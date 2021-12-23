Выстрелили по колесам: росгвардейцы устроили погоню за водителем Infiniti в Приморье

Posted 23 декабря 2021, 03:13
Published 23 декабря 2021, 03:13
Modified 1 сентября 2022, 04:02
Updated 1 сентября 2022, 04:02
Как рассказали представители региональной Росгвардии, гражданин подозревался в умышленном повреждении чужого имущества. Ориентировки говорили о том, что он ехал на Infiniti. Вскоре патруль обнаружил автомобиль, подходящий под описание и с соответствующими номерами.
Сотрудники вневедомственной охраны неоднократно просили его остановиться, но водитель просто игнорировал их. Он только увеличил скорость и попытался уехать в сторону микрорайона Радужное.
В итоге росгвардейцы применили табельное оружие, действуя согласно установленному федеральному закону. Автомобиль удалось блокировать, а 41-летнего злоумышленника задержать и передать полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске бойцы Росгвардии пресекли драку в одной из гостиниц города. Один из постояльцев вел себя крайне агрессивно, позже напав в номере на свою спутницу.