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Posted 23 декабря 2021, 03:13

Published 23 декабря 2021, 03:13

Modified 1 сентября 2022, 04:02

Updated 1 сентября 2022, 04:02

Выстрелили по колесам: росгвардейцы устроили погоню за водителем Infiniti в Приморье

23 декабря 2021, 03:13
Сюжет
Происшествие
В Уссурийске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который попытался скрыться на автомобиле. В ходе погони пришлось выстрелить в колеса авто.

Как рассказали представители региональной Росгвардии, гражданин подозревался в умышленном повреждении чужого имущества. Ориентировки говорили о том, что он ехал на Infiniti. Вскоре патруль обнаружил автомобиль, подходящий под описание и с соответствующими номерами.

Сотрудники вневедомственной охраны неоднократно просили его остановиться, но водитель просто игнорировал их. Он только увеличил скорость и попытался уехать в сторону микрорайона Радужное.

В итоге росгвардейцы применили табельное оружие, действуя согласно установленному федеральному закону. Автомобиль удалось блокировать, а 41-летнего злоумышленника задержать и передать полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске бойцы Росгвардии пресекли драку в одной из гостиниц города. Один из постояльцев вел себя крайне агрессивно, позже напав в номере на свою спутницу.

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#Новости#Происшествие#Росгвардия
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