vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря 2021, 02:34

Published 24 декабря 2021, 02:34

Modified 1 сентября 2022, 04:14

Updated 1 сентября 2022, 04:14

Да вы не такая толстая, влезете: комплимент таксиста оскорбил жительницу Владивостока

Да вы не такая толстая, влезете: комплимент таксиста оскорбил жительницу Владивостока

24 декабря 2021, 02:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
Такси
Вызвав такси, чтобы доехать до работы, жительница Владивостока вовсе не ожидала, что таксист станет оценивать её габариты и фигуру.

О не самой приятной поездке горожанка рассказала корреспонденту «Восток-Медиа».

«Попросила таксиста подвинуть вперед переднее кресло (я всегда так делаю, поскольку у меня болит нога), — написала женщина на своей странице в одной из социальных сетей. — И вдруг слышу в ответ: „Да вы не такая толстая, вы влезете, садитесь!“. Сказать, что я онемела — ничего не сказать. Да, я не Дюймовочка, но и не настолько габаритна, чтобы не поместиться в такси! И вообще — я его кресло подвинуть попросила, а не оценить мои размеры. Комплимент. Вот спасибо!».

Словом, поездка не принесла девушке того удовольствия, на которое она рассчитывала.

Материалы по теме
Приставал, попытался вытащить: поездка в такси стала кошмаром для женщины в ПриморьеВ РФ могут ужесточить штрафы для водителей такси4 минуты — 500 рублей: во Владивостоке взлетели цены на такси после снежной бури
#Новости#Общество#Такси#Таксисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика