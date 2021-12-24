Да вы не такая толстая, влезете: комплимент таксиста оскорбил жительницу Владивостока

«Попросила таксиста подвинуть вперед переднее кресло (я всегда так делаю, поскольку у меня болит нога), — написала женщина на своей странице в одной из социальных сетей. — И вдруг слышу в ответ: „Да вы не такая толстая, вы влезете, садитесь!“. Сказать, что я онемела — ничего не сказать. Да, я не Дюймовочка, но и не настолько габаритна, чтобы не поместиться в такси! И вообще — я его кресло подвинуть попросила, а не оценить мои размеры. Комплимент. Вот спасибо!».