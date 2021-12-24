Два трупа — и финита ля комедиа: чем опасно разбитое сердце, знают во Владивостоке

Posted 24 декабря 2021, 00:18
Published 24 декабря 2021, 00:18
Modified 1 сентября 2022, 04:20
Updated 1 сентября 2022, 04:20
Сегодня и завтра на Приморской сцене Мариинского театра состоится премьера оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы» (16+). Спектакль представлен в режиссёрском прочтении и сценографии лауреата «Золотой маски» Марата Гацалова (впервые опера была поставлена во Владикавказе, в филиале Мариинского театра в республике Северная Осетия, а затем перенесён на Приморскую сцену).
Необычное видение режиссёра, постановка с применением видеоинсталляций, яркие образы и голоса, захватывающе выразительная музыка и прекрасная работа артистов хора, — всё это ждёт приморского зрителя. В центре оперы Леонкавалло — трагическая фигура Канио, ревнивого мужа. Рядом с ним Тонио, пылкий любовник, и Сильвио, отвергнутый поклонник. Все они претендуют на единственную героиню Недду. У композитора это не стандартные оперные амплуа, а вывернутые наизнанку человеческие души, рассказали на Приморской сцене Мариинского театра.
— Руджеро Леонкавалло — интересный композитор. У него такие интересные оркестровки, сложная по глубине и исполнению музыка, не похожая на обычные итальянские оперы. «Паяцы» — это шедевр! И прикасаться к шедевру — это счастье, — говорит солист Мариинского театра Михаил Векуа, который будет петь партию Канио в опере сегодня и завтра. — Другое дело, что, как и все популярные партии, партия Канио обросла всяческими «кунштюками»: тут исполнитель передерживает ноту, тут почему-то кричит… Когда мы с Ириной Соболевой (глава оперной труппы Приморской сцены) только начинали работу над партией, то решили, что уберем все привычные стереотипы, привязавшиеся к ней, нарушающие правильное течение музыки, и будем ориентироваться только на то, как задумал композитор. Потому что он так скрупулёзно прописал все нюансы, так выписал музыкальный текст, что лучше не надо…
— Как вы оправдываете своего героя, ведь он в приступе ревности убил жену и её любовника?
— Вот тут главное, действительно, оправдать героя внутри себя, иначе нельзя выходить на сцену.
Ну, а так… Это жизнь. В жизни всё бывает. Канио — сильный человек, с огромной волей к жизни. Вы вспомните, как жили бродячие артисты в том веке — сегодня ты поел, а завтра и послезавтра — совсем не факт… И в таких обстоятельствах он подбирает сироту, даёт ей защиту, крышу над головой… Он полюбил эту девушку, она стала его женой — и Канио надеялся, что она его любит, сострадает ему, верил в это. А выясняется, что нет… И эта правда рушит мир Канио. Подумайте, иногда потеря домашнего любимца становится трагедией для человека — как, бывает, хозяин бросается с кулаками на водителя, сбившего его собаку, а тут любимая жена предаёт и уходит! Сложная ситуация.
Поймите правильно, я никого не призываю следовать примеру Канио, но я могу его понять.
— Как вам грим, костюмы?
— Мне всё нравится. И сценография, и художественное решение режиссёра. Мне хорошо работается с дирижёром Павлом Смелковым, с партнёрами. Понимаете, на Приморскую сцену Мариинского театра случайных людей не возьмут, здесь прекрасные солисты, талантливые ребята. И только благодаря коллективной работе всех цехов рождается спектакль. Уверен, опера произведёт фурор. А вообще я боюсь что-то говорить на эту тему. Потому что я выступал во Владивостоке пять раз — и все пять раз болел, выходил на сцену больным, на силе воли… Поэтому даже страшно говорить на тему грядущей премьеры.
За дирижёрский пульт встанет основатель фестивалей Youth Symphony Orchestra Festival в Шверине (Германия) и LacMus Festival в Тремезина (Италия), признанный специалист в итальянском репертуаре — Паоло Брессан.