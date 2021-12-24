Два трупа — и финита ля комедиа: чем опасно разбитое сердце, знают во Владивостоке

Ну, а так… Это жизнь. В жизни всё бывает. Канио — сильный человек, с огромной волей к жизни. Вы вспомните, как жили бродячие артисты в том веке — сегодня ты поел, а завтра и послезавтра — совсем не факт… И в таких обстоятельствах он подбирает сироту, даёт ей защиту, крышу над головой… Он полюбил эту девушку, она стала его женой — и Канио надеялся, что она его любит, сострадает ему, верил в это. А выясняется, что нет… И эта правда рушит мир Канио. Подумайте, иногда потеря домашнего любимца становится трагедией для человека — как, бывает, хозяин бросается с кулаками на водителя, сбившего его собаку, а тут любимая жена предаёт и уходит! Сложная ситуация.