«Хотел бы предостеречь людей»: новый антифриз преподнёс приморцу неприятный сюрприз

Posted 24 декабря 2021, 02:01
Published 24 декабря 2021, 02:01
Modified 1 сентября 2022, 04:03
Updated 1 сентября 2022, 04:03
Жалоба приморца появилась в инстаграм-паблике revizor_vdk.
Как рассказал гражданин, он купил 3 бутылки «незамерзайки», которая должна была оставаться жидкой до -30 градусов, согласно этикетке. Впрочем, автомобилиста ждало разочарование.
«Она замёрзла у меня в гараже, около -20 [градусов] всего», — посетовал мужчина.
По словам других автомобилистов, они тоже сталкивались с антифризом, который замерзал при умеренном холоде.
Ранее «Восток-Медиа» писало о продаже во Владивостоке целого ряда марок антифриза, не соответствующего требованиям.