«Хотел бы предостеречь людей»: новый антифриз преподнёс приморцу неприятный сюрприз

Житель Приморья рассказал о купленной им «незамерзайке», которая превратилась в лёд при температуре, которую должна была переносить без проблем. По словам других автомобилистов, они тоже сталкивались с такими неприятными ситуациями.

Жалоба приморца появилась в инстаграм-паблике revizor_vdk. Как рассказал гражданин, он купил 3 бутылки «незамерзайки», которая должна была оставаться жидкой до -30 градусов, согласно этикетке. Впрочем, автомобилиста ждало разочарование. «Она замёрзла у меня в гараже, около -20 [градусов] всего», — посетовал мужчина. По словам других автомобилистов, они тоже сталкивались с антифризом, который замерзал при умеренном холоде. «Повезло что в гараже, у меня в машине замёрзла»;

«У меня такая в стеклоомывателе замёрзла»;

«У нас в салоне замёрзла «незамерзайка»;

«У меня замёрзла в машине, сегодня лежала и в бочке омывателя тоже замёрзла, к обеду отмерзла только». Ранее «Восток-Медиа» писало о продаже во Владивостоке целого ряда марок антифриза, не соответствующего требованиям. Материалы по теме Приморцам могут продать опасную «незамерзайку» Опасную «незамерзайку» снова продают в Приморье