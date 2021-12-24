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Posted 24 декабря 2021, 02:01

Published 24 декабря 2021, 02:01

Modified 1 сентября 2022, 04:03

Updated 1 сентября 2022, 04:03

«Хотел бы предостеречь людей»: новый антифриз преподнёс приморцу неприятный сюрприз

24 декабря 2021, 02:01
Житель Приморья рассказал о купленной им «незамерзайке», которая превратилась в лёд при температуре, которую должна была переносить без проблем. По словам других автомобилистов, они тоже сталкивались с такими неприятными ситуациями.

Жалоба приморца появилась в инстаграм-паблике revizor_vdk.

Как рассказал гражданин, он купил 3 бутылки «незамерзайки», которая должна была оставаться жидкой до -30 градусов, согласно этикетке. Впрочем, автомобилиста ждало разочарование.

«Она замёрзла у меня в гараже, около -20 [градусов] всего», — посетовал мужчина.

По словам других автомобилистов, они тоже сталкивались с антифризом, который замерзал при умеренном холоде.

  • «Повезло что в гараже, у меня в машине замёрзла»;
  • «У меня такая в стеклоомывателе замёрзла»;
  • «У нас в салоне замёрзла «незамерзайка»;
  • «У меня замёрзла в машине, сегодня лежала и в бочке омывателя тоже замёрзла, к обеду отмерзла только».

Ранее «Восток-Медиа» писало о продаже во Владивостоке целого ряда марок антифриза, не соответствующего требованиям.

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#Новости#Общество
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