«Такого больше 10 лет не было»: на Владивосток наступает самая холодная ночь

Posted 24 декабря 2021, 05:35
Published 24 декабря 2021, 05:35
Modified 1 сентября 2022, 04:03
Updated 1 сентября 2022, 04:03
Как рассказали в «Примпогоде», уже третий день в Приморье царит холодный антициклон из Якутии, выхолаживая воздух до экстремально низких значений.
Пик холода ожидается в ночь на субботу, 25 декабря. На Приморье придёт циклон со снегом, который только понизит температуру воздуха. Ночью до -30…-39, в горных районах холод до -45, в прибрежных — около -25 градусов.
В воскресенье основной циклонический вихрь покинет край, слегка потеплеет.
Во Владивостоке ночь на субботу, 25 декабря, будет самой холодной с начала зимы, столбики термометров опустятся ниже — 26 градусов. Ухудшит ситуацию и сильный северо-западный ветер.
Отмечается, что такие холода в конце декабря в последний раз были в 2000 и 2009 годах.
В воскресенье осадков не ожидается, сохранится северо-западный порывистый ветер, потеплеет на 1-4 градуса.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в 2021 году на территории Приморья наблюдались 16 опасных погодных явлений — от ливней до аномальной жары. Обо всех угрозах такого плана удалось узнавать заранее благодаря сотрудникам Примгидромета.