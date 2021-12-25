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Posted 25 декабря 2021, 08:51

Published 25 декабря 2021, 08:51

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Полная блокировка: трамваи и светофоры временно отключились во Владивостоке

25 декабря 2021, 08:51
Днём 25 декабря во Владивостоке произошла блокировка транспортного сообщения. В районе улицы Луговая отключилось электричество — остановились трамваи и перестали работать светофоры.

Как рассказали в администрации города, сейчас транспорт и его регулировка работают в штатном режиме. Причиной отключения стала авария на сетях электроснабжения в городе.

Случилось это около 15:00 по местному времени. Над проблемой немедленно начали работать специалисты. Известно, что в 16:30 электричество вернулось на важные объекты, и движение возобновилось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье четыре населенных пункта остались без электроснабжения. Некто расстрелял электроизоляторы ЛЭП в Пожарском районе. Без электричества остались более трех тысяч человек. На месте были обнаружены 9 поврежденных изоляторов на трех опорах. В пресс-службе компании сообщают, что энергетики обнаружили следы применения огнестрельного оружия — следы пуль на изоляторах.

На замену поврежденных запчастей и восстановление электроснабжения потребовалось более 10 часов.

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#Новости#Общество#Владивосток
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