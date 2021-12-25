Полная блокировка: трамваи и светофоры временно отключились во Владивостоке

Posted 25 декабря 2021, 08:51
Published 25 декабря 2021, 08:51
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Как рассказали в администрации города, сейчас транспорт и его регулировка работают в штатном режиме. Причиной отключения стала авария на сетях электроснабжения в городе.
Случилось это около 15:00 по местному времени. Над проблемой немедленно начали работать специалисты. Известно, что в 16:30 электричество вернулось на важные объекты, и движение возобновилось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье четыре населенных пункта остались без электроснабжения. Некто расстрелял электроизоляторы ЛЭП в Пожарском районе. Без электричества остались более трех тысяч человек. На месте были обнаружены 9 поврежденных изоляторов на трех опорах. В пресс-службе компании сообщают, что энергетики обнаружили следы применения огнестрельного оружия — следы пуль на изоляторах.
На замену поврежденных запчастей и восстановление электроснабжения потребовалось более 10 часов.