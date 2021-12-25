Полная блокировка: трамваи и светофоры временно отключились во Владивостоке

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье четыре населенных пункта остались без электроснабжения. Некто расстрелял электроизоляторы ЛЭП в Пожарском районе. Без электричества остались более трех тысяч человек. На месте были обнаружены 9 поврежденных изоляторов на трех опорах. В пресс-службе компании сообщают, что энергетики обнаружили следы применения огнестрельного оружия — следы пуль на изоляторах.