«Драгоценные вы наши»: на Сахалине поблагодарили уникальных волонтёров

Posted 27 декабря 2021, 07:30
Published 27 декабря 2021, 07:30
Modified 1 сентября 2022, 04:15
Updated 1 сентября 2022, 04:15
Сотни сахалинцев «с серебром в волосах», занимающих активную гражданскую позицию, входят в это движение. Как отметил на встрече с координаторами движения Валерий Лимаренко, «Серебряные волонтёры» -реальная сила.
— Для меня это очень ценный проект. С вашей помощью удается добиться всё больших результатов в различных сферах, — сказал глава области.
В 2021 году движение провело множество — счёт идёт десятками — мероприятий. Например, в области появилась и стала активно работать «Школа для пациентов с сахарным диабетом». Кроме того, именно «Серебряные волонтёры» взяли на себя нелёгкий труд личного общения с пожилыми противниками вакцинации от коронавируса, ведут с ними беседы, пригласительные для прохождения углубленного обследования в центрах современной диагностики и сопровождают пожилых островитян. Кроме того, они проводят рейды по аптекам — как в столице области, так и, что намного важнее, на отдалённых территориях, чтобы прояснить ситуацию с обеспечением жизненно-необходимыми лекарственными препаратами.
Кроме того, добровольцы «из драгоценного металла» активно разъясняют ровесникам и более пожилым людям все преимущества карты сахалинца. Выпускники образовательного центра «Университет старшего поколения» обучают компьютерной грамотности, декоративно-прикладному искусству. Большую помощь добровольцы оказывают ветеранам Великой Отечественной войны — вплоть до работы в огороде и ремонту печей.
Нет такой сферы жизни Сахалина, в которой работа «Серебряных волонтёров» не была бы важна и заметна.
— Вы оказываете неоценимую помощь в том, чтобы сделать доступными поликлиники, привлекаете сахалинцев и курильчан старшего поколения к занятию спортом, участвуете в экологических акциях. Спасибо вам большое, — отметил Валерий Лимаренко.