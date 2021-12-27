«Драгоценные вы наши»: на Сахалине поблагодарили уникальных волонтёров

В 2021 году движение провело множество — счёт идёт десятками — мероприятий. Например, в области появилась и стала активно работать «Школа для пациентов с сахарным диабетом». Кроме того, именно «Серебряные волонтёры» взяли на себя нелёгкий труд личного общения с пожилыми противниками вакцинации от коронавируса, ведут с ними беседы, пригласительные для прохождения углубленного обследования в центрах современной диагностики и сопровождают пожилых островитян. Кроме того, они проводят рейды по аптекам — как в столице области, так и, что намного важнее, на отдалённых территориях, чтобы прояснить ситуацию с обеспечением жизненно-необходимыми лекарственными препаратами.