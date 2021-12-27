«Мы добьёмся нужного результата»: Владимир Путин — о вакцинации в России

Posted 27 декабря 2021, 05:17
Published 27 декабря 2021, 05:17
Modified 1 сентября 2022, 04:03
Updated 1 сентября 2022, 04:03
На своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что при объяснении важности вакцинации к людям нужно относиться «принципиально, последовательно, доходчиво, с уважением».
«Я думаю, что мы добьёмся нужного результата», — отметил президент.
Он также прокомментировал один из главных доводов против прививок — якобы неэффективность вакцин. Глава государства заметил, что после вакцинации заболевают только 3-4% граждан, а непривитых в больницах в десятки раз больше привитых.
Сегодня одной из главных сил, выступающих против массовой иммунизации, остаётся КПРФ. Это идёт вразрез с политикой советской власти в деле вакцинации населения и, как считает президент, является «набором дешёвых политических очков на здоровье нации».
Оптимальным уровнем вакцинации населения Владимир Путин назвал 80%. Сейчас в стране этот показатель находится на отметке 59,4%. По словам президента, до цели он может быть доведён к концу 1-го квартала 2022 года или к началу 2-го квартала.
Уточним, что на сегодняшний день в Приморском крае иммунизированы от нового коронавируса 899 015 человек. План, озвученный региональным минздравом — 1 202 346 человек: надо привить ещё более 303 тысяч жителей Приморья.