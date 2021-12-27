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Posted 27 декабря 2021, 05:17

Published 27 декабря 2021, 05:17

Modified 1 сентября 2022, 04:03

Updated 1 сентября 2022, 04:03

«Мы добьёмся нужного результата»: Владимир Путин — о вакцинации в России

27 декабря 2021, 05:17
Президент РФ Владимир Путин заявил, что противникам вакцинации нужно доходчиво объяснять важность этой процедуры. Как считает глава государства, такими методами удастся добиться порога вакцинации к началу 2022 года.

На своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что при объяснении важности вакцинации к людям нужно относиться «принципиально, последовательно, доходчиво, с уважением».

«Я думаю, что мы добьёмся нужного результата», — отметил президент.

Он также прокомментировал один из главных доводов против прививок — якобы неэффективность вакцин. Глава государства заметил, что после вакцинации заболевают только 3-4% граждан, а непривитых в больницах в десятки раз больше привитых.

Сегодня одной из главных сил, выступающих против массовой иммунизации, остаётся КПРФ. Это идёт вразрез с политикой советской власти в деле вакцинации населения и, как считает президент, является «набором дешёвых политических очков на здоровье нации».

Оптимальным уровнем вакцинации населения Владимир Путин назвал 80%. Сейчас в стране этот показатель находится на отметке 59,4%. По словам президента, до цели он может быть доведён к концу 1-го квартала 2022 года или к началу 2-го квартала.

Уточним, что на сегодняшний день в Приморском крае иммунизированы от нового коронавируса 899 015 человек. План, озвученный региональным минздравом — 1 202 346 человек: надо привить ещё более 303 тысяч жителей Приморья.

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