Полный дубак: приморцы придумали новый «челлендж» в морозную погоду

Posted 27 декабря 2021, 02:53
Published 27 декабря 2021, 02:53
Modified 1 сентября 2022, 04:15
Updated 1 сентября 2022, 04:15
Все желающие могут присоединится к мероприятию — выплеснуть на улице воду из стакана или термоса, чтобы создать эффект замёрзшего салюта. Добиться нужного эффекта даёт так называемый «эффект мпембы» — быстрое замерзание горячей воды на морозном воздухе. Фотографиями своих салютов жители региона делятся в инстаграме.
Ранее «Восток-Медиа» уже писало о старте нового тренда. Снимками замёрзшего салюта приморцы делились как в своих аккаунтах, так и с инстаграм-пабликами.
Напомним, 22 декабря в Приморском крае установились морозы, температуры воздуха местами опускались до -50 градусов.