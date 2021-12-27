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Posted 27 декабря 2021, 02:53

Published 27 декабря 2021, 02:53

Modified 1 сентября 2022, 04:15

Updated 1 сентября 2022, 04:15

Полный дубак: приморцы придумали новый «челлендж» в морозную погоду

27 декабря 2021, 02:53
Жители Приморского края использовали установившуюся в регионе холодную погоду для запуска нового флеш-моба — #дубакчеллендж.

Все желающие могут присоединится к мероприятию — выплеснуть на улице воду из стакана или термоса, чтобы создать эффект замёрзшего салюта. Добиться нужного эффекта даёт так называемый «эффект мпембы» — быстрое замерзание горячей воды на морозном воздухе. Фотографиями своих салютов жители региона делятся в инстаграме.

Ранее «Восток-Медиа» уже писало о старте нового тренда. Снимками замёрзшего салюта приморцы делились как в своих аккаунтах, так и с инстаграм-пабликами.

Напомним, 22 декабря в Приморском крае установились морозы, температуры воздуха местами опускались до -50 градусов.

Местами из-за холодов к земле примёрзли автомобили, а некоторые жители края сообщили об аномальном похолодании, из-за которого совершенно не хотелось выходить на улицу.

#Новости#Общество
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