Полный дубак: приморцы придумали новый «челлендж» в морозную погоду

Все желающие могут присоединится к мероприятию — выплеснуть на улице воду из стакана или термоса, чтобы создать эффект замёрзшего салюта. Добиться нужного эффекта даёт так называемый «эффект мпембы» — быстрое замерзание горячей воды на морозном воздухе. Фотографиями своих салютов жители региона делятся в инстаграме.