Повар в Приморье перемолол четыре пальца в мясорубке

Posted 27 декабря 2021, 08:32
Published 27 декабря 2021, 08:32
Modified 1 сентября 2022, 04:15
Updated 1 сентября 2022, 04:15
Как рассказали в Федерации профсоюзов края, в ООО «Морской порт в бухте Троицы» Хасанского района скончался 33-летний составитель поездов. В Уссурийске умер 55-летний машинист цеха картонного производства «АльянсГрупп».
Водитель ФГУП «Главный центр специальной связи» филиала управления специальной связи по Приморскому краю получил травму ноги на рабочем месте.
А 40-летний повар компании «МАНЧЖУР» морская шип-чандлерская служба угодил рукой в работающую мясорубку, где катастрофически повредил четыре пальца.
Слесарь по ремонту оборудования предприятия «Приморские тепловые сети» спустился в тепловую камеру, чтобы проверить уровень воды и получил серьёзные термические ожоги обеих ног.
А в Тернейском районе 43-летняя станочник-распилочник компании «ПТС Харвуд» выстаскивала застрявший в оборудовании пиломатериал и сломала плечевую кость со смещением.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что с начала 2021 года в Приморье 92 человека погибли на рабочих местах. Как рассказали в Федерации профсоюзов края, это меньше, чем в прошлом году, но цифры все равно довольно велики.