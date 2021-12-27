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Posted 27 декабря 2021, 08:32

Published 27 декабря 2021, 08:32

Modified 1 сентября 2022, 04:15

Updated 1 сентября 2022, 04:15

Повар в Приморье перемолол четыре пальца в мясорубке

Повар в Приморье перемолол четыре пальца в мясорубке

27 декабря 2021, 08:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Два человека скончались и ещё четыре получили тяжёлые травмы на собственных рабочих местах в Приморье. Происшествия были страшными и связаны с нарушениями техники безопасности.

Как рассказали в Федерации профсоюзов края, в ООО «Морской порт в бухте Троицы» Хасанского района скончался 33-летний составитель поездов. В Уссурийске умер 55-летний машинист цеха картонного производства «АльянсГрупп».

Водитель ФГУП «Главный центр специальной связи» филиала управления специальной связи по Приморскому краю получил травму ноги на рабочем месте.

А 40-летний повар компании «МАНЧЖУР» морская шип-чандлерская служба угодил рукой в работающую мясорубку, где катастрофически повредил четыре пальца.

Слесарь по ремонту оборудования предприятия «Приморские тепловые сети» спустился в тепловую камеру, чтобы проверить уровень воды и получил серьёзные термические ожоги обеих ног.

А в Тернейском районе 43-летняя станочник-распилочник компании «ПТС Харвуд» выстаскивала застрявший в оборудовании пиломатериал и сломала плечевую кость со смещением.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что с начала 2021 года в Приморье 92 человека погибли на рабочих местах. Как рассказали в Федерации профсоюзов края, это меньше, чем в прошлом году, но цифры все равно довольно велики.

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#Новости#Происшествие#Медицина
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