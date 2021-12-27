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Posted 27 декабря 2021, 08:33

Published 27 декабря 2021, 08:33

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Сгорели павильоны: прокуратура начала проверку по масштабному пожару во Владивостоке

27 декабря 2021, 08:33
Сюжет
Пожар
Во Владивостоке полностью ликвидировали пожар на рынке в районе остановки «Детский парк» на Чуркине. Сгорели павильоны, электропроводка и щитовая — общая площадь пожара — более 200 квадратных метров.

Как рассказали в региональном МЧС, возгорание произошло на трансформаторной подстанции на территории рынка. Через пять минут после вызова приехали пожарные. Жертв нет — из очага оперативно эвакуировали пятерых человек.

Отмечается, что пожару присвоен второй уровень сложности.

В ведомстве рассказали, что на момент прибытия специалистов много дыма было во всех торговых павильонах. Также горела электрощитовая.

В тушении приняли участие 50 человек с 12 единицами техники. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС, выясняя причины возгорания, а также сумму ущерба и виновное лицо.

Также инцидентом заинтересовалась прокуратура Первомайского района Владивостока. На место пожара выехал районный прокурор Константин Харченко. Организована проверка, по итогам которой ведомство даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как возник пожар и какова была реакция на него местных жителей, а также давала первые подробности после ликвидации открытого пламени на территории рынка.

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#Новости#Пожар
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