Сгорели павильоны: прокуратура начала проверку по масштабному пожару во Владивостоке

Posted 27 декабря 2021, 08:33
Published 27 декабря 2021, 08:33
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Как рассказали в региональном МЧС, возгорание произошло на трансформаторной подстанции на территории рынка. Через пять минут после вызова приехали пожарные. Жертв нет — из очага оперативно эвакуировали пятерых человек.
Отмечается, что пожару присвоен второй уровень сложности.
В ведомстве рассказали, что на момент прибытия специалистов много дыма было во всех торговых павильонах. Также горела электрощитовая.
В тушении приняли участие 50 человек с 12 единицами техники. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС, выясняя причины возгорания, а также сумму ущерба и виновное лицо.
Также инцидентом заинтересовалась прокуратура Первомайского района Владивостока. На место пожара выехал районный прокурор Константин Харченко. Организована проверка, по итогам которой ведомство даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.
По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как возник пожар и какова была реакция на него местных жителей, а также давала первые подробности после ликвидации открытого пламени на территории рынка.