В ТГК-14 отметили плодотворное сотрудничество с профсоюзами в 2021 году

Отметим, что уходящий 2021 год стал для ТГК-14 продуктивным в части совместной работы с профсоюзами, направленной на усиление социальных гарантий работникам компании. Была проведена серия встреч и консультаций, предметом которых стал порядок повышения уровня зарплат на предприятии. Весной 2021 года было подписано соглашение со всеми профсоюзами акционерного общества о доведении минимальных окладов рабочих предприятия до уровня, прописанного в отраслевом тарифном соглашении в электроэнергетике для филиалов в Забайкальском крае и Республики Бурятия. Планируется, что индексация окладов будет проводиться поэтапно и достигнет целевого уровня к 1 января 2024 года. Кроме того, руководство компании и профсоюзный актив согласовали и заключили новый коллективный договор, который фиксирует размеры льгот и гарантий, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением. В частности, увеличились стимулирующие выплаты при регистрации брака, рождении или усыновлении ребенка, по случаю юбилейных дат, профессионального праздника и Дня Победы, выросли ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, размер единовременных выплат, связанных с погребением умерших работников «ТГК-14», их родных и близких, ветеранов организации и пенсионеров, а также предусмотрены поощрения за успехи в труде в виде премий, наград и присвоения званий.