vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2021, 07:45

Published 27 декабря 2021, 07:45

Modified 1 сентября 2022, 04:15

Updated 1 сентября 2022, 04:15

В ТГК-14 отметили плодотворное сотрудничество с профсоюзами в 2021 году

27 декабря 2021, 07:45
Сюжет
Профсоюзы
Теплоэнергетическая компания «ТГК-14» развивает сотрудничество с отраслевыми профсоюзами в вопросах обеспечения социальных гарантий своему персоналу. Между компанией и Всероссийским Электропрофсоюзом подписан протокол, в котором отражены детали выстраивания социально-трудовых отношений работодателя и работников.

Документ фиксирует договорённости, достигнутые 10 декабря на встрече руководства ПАО «ТГК-14» с представителями Всероссийского Электропрофсоюза (ВЭП). В ней приняли участие генеральный директор компании Алексей Лизунов, заместитель генерального директора Алексей Какаулин, председатель отраслевого профсоюза Юрий Офицеров, а также руководители первичных территориальных профсоюзных организаций ВЭП в регионах присутствия компании, которые подключились к обсуждению в режиме онлайн.

В частности, компания и профсоюзы договорились о совместной работе с органами тарифного регулирования по включению дополнительных затрат в тарифы на социальные вопросы в соответствии с нормами действующего законодательства и коллективных договоров, отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике. Стороны пришли к единому мнению о необходимости учитывать при этом финансово-экономическое состояние компании и принятые тарифные решения региональных органов регулирования.

Закреплены в протоколе пункты о готовности решать все возникающие разногласия в правовом поле и за столом переговоров, а также проводить ежегодные совместные совещания по вопросам социально-трудовых отношений.

По словам председателя ВЭП Юрия Офицерова, подписание протокола и предшествовавшие этому событию переговоры — не только большая и продуктивная работа, но и свидетельство возможности и полезности дальнейшего диалога представителей сторон социального партнёрства. Профсоюзный лидер выразил мнение, что сотрудничество должно быть направлено на формирование отраслевых стандартов, устанавливающих общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. Юрий Офицеров подчеркнул, что разделят озабоченность компании относительно процедуры учета в тарифах государственными регулирующими органами экономически обоснованных социальных затрат на персонал.

Ещё один принципиальный вопрос, по которому ТГК-14 и профсоюзы пришли к соглашению, — это необходимость учета норм отраслевого тарифного соглашения при расчете затрат на персонал в тарифах. Правовые механизмы, которые позволят обеспечить обязательность такого учета, стали предметом обсуждения на рабочей встрече, посвящённой новой редакции ОТС. В ней приняли участие председатель Всероссийского Электропрофсоюза Юрий Офицеров, президент крупнейшего объединения работодателей ТЭК — ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный и руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Отметим, что уходящий 2021 год стал для ТГК-14 продуктивным в части совместной работы с профсоюзами, направленной на усиление социальных гарантий работникам компании. Была проведена серия встреч и консультаций, предметом которых стал порядок повышения уровня зарплат на предприятии. Весной 2021 года было подписано соглашение со всеми профсоюзами акционерного общества о доведении минимальных окладов рабочих предприятия до уровня, прописанного в отраслевом тарифном соглашении в электроэнергетике для филиалов в Забайкальском крае и Республики Бурятия. Планируется, что индексация окладов будет проводиться поэтапно и достигнет целевого уровня к 1 января 2024 года. Кроме того, руководство компании и профсоюзный актив согласовали и заключили новый коллективный договор, который фиксирует размеры льгот и гарантий, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением. В частности, увеличились стимулирующие выплаты при регистрации брака, рождении или усыновлении ребенка, по случаю юбилейных дат, профессионального праздника и Дня Победы, выросли ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, размер единовременных выплат, связанных с погребением умерших работников «ТГК-14», их родных и близких, ветеранов организации и пенсионеров, а также предусмотрены поощрения за успехи в труде в виде премий, наград и присвоения званий.

Кроме того, в рамках социального партнерства достигнуты договоренности по ряду дополнительных привилегий для работников компании — корпоративных скидок на посещение фитнес-клуба и отдых на озере Арахлей.

«Хочется отметить в этой работе роль профсоюзных организаций: они внесли ряд существенных предложений. И главное, что в результате нашей совместной работы мы приняли такие решения, которые защищают права работников и в то же время позволяют обеспечить стабильное развитие энергетики. Хочу сказать стороне профсоюзов спасибо за работу! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть следующий год принесёт нам стабильность и дальнейшее развитие», — подвёл итоги проделанной в 2021 году работы заместитель генерального директора ПАО «ТГК-14» Алексей Какаулин.

Материалы по теме
«ТГК-14» продолжает улучшать условия труда своих сотрудников«ТГК-14» выстраивает конструктивные отношения с профсоюзами
#Новости#Общество#Дальний Восток#Энергетика#Профсоюзы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика