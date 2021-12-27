В ТГК-14 отметили плодотворное сотрудничество с профсоюзами в 2021 году

Posted 27 декабря 2021, 07:45
Published 27 декабря 2021, 07:45
Modified 1 сентября 2022, 04:15
Updated 1 сентября 2022, 04:15
Документ фиксирует договорённости, достигнутые 10 декабря на встрече руководства ПАО «ТГК-14» с представителями Всероссийского Электропрофсоюза (ВЭП). В ней приняли участие генеральный директор компании Алексей Лизунов, заместитель генерального директора Алексей Какаулин, председатель отраслевого профсоюза Юрий Офицеров, а также руководители первичных территориальных профсоюзных организаций ВЭП в регионах присутствия компании, которые подключились к обсуждению в режиме онлайн.
В частности, компания и профсоюзы договорились о совместной работе с органами тарифного регулирования по включению дополнительных затрат в тарифы на социальные вопросы в соответствии с нормами действующего законодательства и коллективных договоров, отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике. Стороны пришли к единому мнению о необходимости учитывать при этом финансово-экономическое состояние компании и принятые тарифные решения региональных органов регулирования.
Закреплены в протоколе пункты о готовности решать все возникающие разногласия в правовом поле и за столом переговоров, а также проводить ежегодные совместные совещания по вопросам социально-трудовых отношений.
По словам председателя ВЭП Юрия Офицерова, подписание протокола и предшествовавшие этому событию переговоры — не только большая и продуктивная работа, но и свидетельство возможности и полезности дальнейшего диалога представителей сторон социального партнёрства. Профсоюзный лидер выразил мнение, что сотрудничество должно быть направлено на формирование отраслевых стандартов, устанавливающих общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. Юрий Офицеров подчеркнул, что разделят озабоченность компании относительно процедуры учета в тарифах государственными регулирующими органами экономически обоснованных социальных затрат на персонал.
Ещё один принципиальный вопрос, по которому ТГК-14 и профсоюзы пришли к соглашению, — это необходимость учета норм отраслевого тарифного соглашения при расчете затрат на персонал в тарифах. Правовые механизмы, которые позволят обеспечить обязательность такого учета, стали предметом обсуждения на рабочей встрече, посвящённой новой редакции ОТС. В ней приняли участие председатель Всероссийского Электропрофсоюза Юрий Офицеров, президент крупнейшего объединения работодателей ТЭК — ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный и руководитель ФАС России Максим Шаскольский.
Отметим, что уходящий 2021 год стал для ТГК-14 продуктивным в части совместной работы с профсоюзами, направленной на усиление социальных гарантий работникам компании. Была проведена серия встреч и консультаций, предметом которых стал порядок повышения уровня зарплат на предприятии. Весной 2021 года было подписано соглашение со всеми профсоюзами акционерного общества о доведении минимальных окладов рабочих предприятия до уровня, прописанного в отраслевом тарифном соглашении в электроэнергетике для филиалов в Забайкальском крае и Республики Бурятия. Планируется, что индексация окладов будет проводиться поэтапно и достигнет целевого уровня к 1 января 2024 года. Кроме того, руководство компании и профсоюзный актив согласовали и заключили новый коллективный договор, который фиксирует размеры льгот и гарантий, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением. В частности, увеличились стимулирующие выплаты при регистрации брака, рождении или усыновлении ребенка, по случаю юбилейных дат, профессионального праздника и Дня Победы, выросли ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, размер единовременных выплат, связанных с погребением умерших работников «ТГК-14», их родных и близких, ветеранов организации и пенсионеров, а также предусмотрены поощрения за успехи в труде в виде премий, наград и присвоения званий.
Кроме того, в рамках социального партнерства достигнуты договоренности по ряду дополнительных привилегий для работников компании — корпоративных скидок на посещение фитнес-клуба и отдых на озере Арахлей.
«Хочется отметить в этой работе роль профсоюзных организаций: они внесли ряд существенных предложений. И главное, что в результате нашей совместной работы мы приняли такие решения, которые защищают права работников и в то же время позволяют обеспечить стабильное развитие энергетики. Хочу сказать стороне профсоюзов спасибо за работу! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть следующий год принесёт нам стабильность и дальнейшее развитие», — подвёл итоги проделанной в 2021 году работы заместитель генерального директора ПАО «ТГК-14» Алексей Какаулин.