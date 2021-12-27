Возвращаясь с корпоратива жительница Тюмени получила перелом ног и обморожение

Posted 27 декабря 2021, 15:57
Published 27 декабря 2021, 15:57
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Происшествие произошло в минувшее воскресенье. Супруг 35-летней пострадавшей немедленно вызвал скорую помощь, сообщив, что подобное состояние ранее никогда не наблюдал. Медики прибыли на место и диагностировали у женщины обморожение пальцев рук и перелом обеих ног, сообщает Megatyumen.ru.
Произведя обезболивание и зафиксировав шины на лодыжках, бригада скорой помощи отвезла пострадавшую в стационарное отделение Областной клинической больницы № 2.
Медики напомнили, что при обморожении руки и ноги приобретают бледный цвет, а движение суставов существенно ограничено. Пострадавшего человека необходимо занести в теплое помещение и дать теплое питье, но ни в коем случае нельзя растирать конечности, так как это может привести к некрозу тканей.
Следует сразу же обратиться в медицинское учреждение, вызвать скорую помощь по номеру 03 со стационарного телефона или 103 по мобильному.