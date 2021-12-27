Возвращаясь с корпоратива жительница Тюмени получила перелом ног и обморожение

Медики напомнили, что при обморожении руки и ноги приобретают бледный цвет, а движение суставов существенно ограничено. Пострадавшего человека необходимо занести в теплое помещение и дать теплое питье, но ни в коем случае нельзя растирать конечности, так как это может привести к некрозу тканей.