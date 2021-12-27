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Posted 27 декабря 2021, 15:57

Published 27 декабря 2021, 15:57

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Возвращаясь с корпоратива жительница Тюмени получила перелом ног и обморожение

Возвращаясь с корпоратива жительница Тюмени получила перелом ног и обморожение

27 декабря 2021, 15:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница региональной столицы, возвращаясь с корпоратива, поскользнулась, упала и сломала ноги. Спустя несколько часов на морозе, пострадавшую обнаружил ее супруг. Уже дома у женщины покраснели и отекли конечности, а при движении ими возникала резкая боль.

Происшествие произошло в минувшее воскресенье. Супруг 35-летней пострадавшей немедленно вызвал скорую помощь, сообщив, что подобное состояние ранее никогда не наблюдал. Медики прибыли на место и диагностировали у женщины обморожение пальцев рук и перелом обеих ног, сообщает Megatyumen.ru.

Произведя обезболивание и зафиксировав шины на лодыжках, бригада скорой помощи отвезла пострадавшую в стационарное отделение Областной клинической больницы № 2.

Медики напомнили, что при обморожении руки и ноги приобретают бледный цвет, а движение суставов существенно ограничено. Пострадавшего человека необходимо занести в теплое помещение и дать теплое питье, но ни в коем случае нельзя растирать конечности, так как это может привести к некрозу тканей.

Следует сразу же обратиться в медицинское учреждение, вызвать скорую помощь по номеру 03 со стационарного телефона или 103 по мобильному.

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