Капитан был пьян? Во Владивостоке проведут проверки по аварийной остановке парома

Posted 28 декабря 2021, 00:26
Published 28 декабря 2021, 00:26
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Кроме того, есть предположение, что капитан судна управлял им в состоянии алкогольного опьянения. Такая версия появилась после показаний пассажиров парома.
Глава города поручил проработать вопрос по аренде баржи для того, чтобы перевозить авто и пассажиров. На ней можно было бы дополнительно перевозить грузы и людей.
Также отмечается, что 28 декабря «Босфор Восточный» не вышел в рейс — людей доставляют на материк и обратно судном на воздушной подушке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что паром «Босфор Восточный» потерял ход, когда проходил пролив Старка вечером 27 декабря. Произошло это недалеко от острова Попова, куда паром и держал путь. Первый двигатель удалось запустить около часа ночи. Все это время к парому шло спасательное судно «Капитан Балашов».
В районе двух часов ночи «Босфор Восточный» все-таки пришвартовался на причале острова Попов. На берегу пассажиров уже ждал автобус.