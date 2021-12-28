Капитан был пьян? Во Владивостоке проведут проверки по аварийной остановке парома

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что паром «Босфор Восточный» потерял ход, когда проходил пролив Старка вечером 27 декабря. Произошло это недалеко от острова Попова, куда паром и держал путь. Первый двигатель удалось запустить около часа ночи. Все это время к парому шло спасательное судно «Капитан Балашов».