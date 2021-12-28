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Posted 28 декабря 2021, 00:26

Published 28 декабря 2021, 00:26

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Капитан был пьян? Во Владивостоке проведут проверки по аварийной остановке парома

28 декабря 2021, 00:26
Сюжет
Происшествие
Глава Владивостока Константин Шестаков поручил провести проверку, по какой причине паром «Босфор Восточный» заправили переохлаждённым топливом.

Кроме того, есть предположение, что капитан судна управлял им в состоянии алкогольного опьянения. Такая версия появилась после показаний пассажиров парома.

Глава города поручил проработать вопрос по аренде баржи для того, чтобы перевозить авто и пассажиров. На ней можно было бы дополнительно перевозить грузы и людей.

Также отмечается, что 28 декабря «Босфор Восточный» не вышел в рейс — людей доставляют на материк и обратно судном на воздушной подушке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что паром «Босфор Восточный» потерял ход, когда проходил пролив Старка вечером 27 декабря. Произошло это недалеко от острова Попова, куда паром и держал путь. Первый двигатель удалось запустить около часа ночи. Все это время к парому шло спасательное судно «Капитан Балашов».

В районе двух часов ночи «Босфор Восточный» все-таки пришвартовался на причале острова Попов. На берегу пассажиров уже ждал автобус.

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#Новости#Происшествие#Паром
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