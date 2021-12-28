ОК: 68% пользователей рунета потратят более 3 тыс рублей на новогодний стол

По данным опроса, 95% участников опроса собираются встретить 2022 год с хлебом-солью, лишь 5% заявили, что не накрывают новогодний стол. Причем 84% из них предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. Интересно, что второй вариант наиболее часто предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет — почти четверть (24%) из них отметили, что не любят тратить время на готовку различных блюд. Респонденты старше 35 лет в абсолютном большинстве (84-90%) выбирают традиционные застолья.