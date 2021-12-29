Экологи бьют тревогу из-за топлива в танках судна Rise Shine

Posted 29 декабря 2021, 06:57
Published 29 декабря 2021, 06:57
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
«Гипотетически топливо из этого судна может дойти не только до Ливадии, приисковый, Находка, все будет залито топливом. Я не знаю какой объем топлива откачали, но сейчас насколько мне известно топливо нужно греть чтобы откачивать. Если топливо там останется, оно может разлиться», - сообщил Артем Тремболев.
Он также подчеркнул, что такого масштаба угрозы разлива в Находке еще не было. Периодически в заливе возникают нефтяные пятна из-за судов, стоящих на рейде, но это не сравнимо с топливным запасом контейнеровоза.
Напомним, ранее приморский спасатель рассказал корреспонденту «Восток-Медиа», как проходила операция по спасению китайских моряков. Он отметил, что одной из главных сложностей было то, что моряки заняли неправильное место для эвакуации и, совершенно не знали русского и английского, из-за чего приходилось общаться с ними на языке жестов.