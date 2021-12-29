Экологи бьют тревогу из-за топлива в танках судна Rise Shine

«Гипотетически топливо из этого судна может дойти не только до Ливадии, приисковый, Находка, все будет залито топливом. Я не знаю какой объем топлива откачали, но сейчас насколько мне известно топливо нужно греть чтобы откачивать. Если топливо там останется, оно может разлиться», - сообщил Артем Тремболев.