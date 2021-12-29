Эксперт: Выделение Киеву €5 млн на ядерную безопасность — «лисья уловка»

Posted 29 декабря 2021, 20:23
Published 29 декабря 2021, 20:23
Modified 1 сентября 2022, 04:15
Updated 1 сентября 2022, 04:15
Эксперт прокомментировал сообщение на сайте украинского правительства о том, что Европейская комиссия выдаст Украине 5 млн евро на модернизацию управления захоронением радиоактивных отходов. По словам Бальбека, это еще одна «лисья уловка» ЕС, которая заключается в том, чтобы сначала перевести незначительную сумму, а потом сэкономить миллиарды при захоронении токсичных отходов. Об этом пишет RT.
Политолог пояснил, что сначала будет усовершенствована инфраструктура утилизации опасных веществ, потом последует ряд проверок, а за ними — предложение стать европейским полигоном ядерных отходов. Он также подчеркнул, что это позволит ЕС не только экономить средства, но и сохранить свою экологию.