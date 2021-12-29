Кобяков: Российский инвестиционный форум направлен на взаимодействие бизнеса и власти

Трек “Сохранение населения, здоровье и благополучие людей” будет состоять из ряда сессий, на которых планируется обсуждение нюансов демографической обстановки в стране, безбарьерной среды, модернизации медицины, противостояния пандемии. Трек “”Возможности для самореализации и развития талантов” состоит из сессии “Кадры будущего”, а на третьем по счету тематическом блоке “Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство” будут подняты актуальные вопросы помощи предпринимателям, меры повышения инвестиционной привлекательности отдельных регионов России и стимулирования МСП. В рамках четвертого трека запланировано проведение девяти профильных сессий, среди которых: “ESG-трансформация бизнеса”, “Низкоуглеродная экономика: следующие шаги”, “Влияние пандемии на городское развитие”, “Инвестиции в человека и культуру”, “Экономика совместного использования как элемент благоприятной городской среды” и прочие. Тема пятого трека – “Цифровая трансформация” – подразумевает проведение дебатов о развитии искусственного разума, цифровой зрелости, безопасности в цифровом пространстве.