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Posted 29 декабря 2021, 16:37

Published 29 декабря 2021, 16:37

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Кобяков: Российский инвестиционный форум направлен на взаимодействие бизнеса и власти

29 декабря 2021, 16:37
На сайте Российского инвестиционного форума – 2022 rusinvestforum.org появилась полная деловая программа мероприятия. Форум будет проходить с 17 по 19 февраля следующего года на федеральной территории “Сириус”. Главной темой события является “Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы”.

Советник главы государства, ответсек организационного комитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков обращает внимание на то, что треки программы мероприятия перекликаются с тематиками пяти национальных целей развития, реализация которых складывается из эффективности работы регионов РФ, сообщает ТАСС. В ходе экспертных дискуссий планируется выработать ряд прикладных решений, найти действенные механизмы сотрудничества предпринимателей и власти, презентовать самые передовые инвестпроекты субъектов России.

Зампред российского правительства, председатель организационного комитета форума Дмитрий Чернышенко в свою очередь подчеркнул, что предстоящее событие станет знаковой площадкой для демонстрации самых передовых мер, которые уже воплощаются на региональном уровне.

Трек “Сохранение населения, здоровье и благополучие людей” будет состоять из ряда сессий, на которых планируется обсуждение нюансов демографической обстановки в стране, безбарьерной среды, модернизации медицины, противостояния пандемии. Трек “”Возможности для самореализации и развития талантов” состоит из сессии “Кадры будущего”, а на третьем по счету тематическом блоке “Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство” будут подняты актуальные вопросы помощи предпринимателям, меры повышения инвестиционной привлекательности отдельных регионов России и стимулирования МСП. В рамках четвертого трека запланировано проведение девяти профильных сессий, среди которых: “ESG-трансформация бизнеса”, “Низкоуглеродная экономика: следующие шаги”, “Влияние пандемии на городское развитие”, “Инвестиции в человека и культуру”, “Экономика совместного использования как элемент благоприятной городской среды” и прочие. Тема пятого трека – “Цифровая трансформация” – подразумевает проведение дебатов о развитии искусственного разума, цифровой зрелости, безопасности в цифровом пространстве.

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