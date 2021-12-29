Кобяков: Российский инвестиционный форум направлен на взаимодействие бизнеса и власти

Posted 29 декабря 2021, 16:37
Published 29 декабря 2021, 16:37
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Советник главы государства, ответсек организационного комитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков обращает внимание на то, что треки программы мероприятия перекликаются с тематиками пяти национальных целей развития, реализация которых складывается из эффективности работы регионов РФ, сообщает ТАСС. В ходе экспертных дискуссий планируется выработать ряд прикладных решений, найти действенные механизмы сотрудничества предпринимателей и власти, презентовать самые передовые инвестпроекты субъектов России.
Зампред российского правительства, председатель организационного комитета форума Дмитрий Чернышенко в свою очередь подчеркнул, что предстоящее событие станет знаковой площадкой для демонстрации самых передовых мер, которые уже воплощаются на региональном уровне.
Трек “Сохранение населения, здоровье и благополучие людей” будет состоять из ряда сессий, на которых планируется обсуждение нюансов демографической обстановки в стране, безбарьерной среды, модернизации медицины, противостояния пандемии. Трек “”Возможности для самореализации и развития талантов” состоит из сессии “Кадры будущего”, а на третьем по счету тематическом блоке “Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство” будут подняты актуальные вопросы помощи предпринимателям, меры повышения инвестиционной привлекательности отдельных регионов России и стимулирования МСП. В рамках четвертого трека запланировано проведение девяти профильных сессий, среди которых: “ESG-трансформация бизнеса”, “Низкоуглеродная экономика: следующие шаги”, “Влияние пандемии на городское развитие”, “Инвестиции в человека и культуру”, “Экономика совместного использования как элемент благоприятной городской среды” и прочие. Тема пятого трека – “Цифровая трансформация” – подразумевает проведение дебатов о развитии искусственного разума, цифровой зрелости, безопасности в цифровом пространстве.