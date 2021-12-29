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Posted 29 декабря 2021, 13:26

Published 29 декабря 2021, 13:26

Modified 1 сентября 2022, 04:03

Updated 1 сентября 2022, 04:03

Лимаренко распорядился ужесточить контроль на объектах ТЭК и ЖКХ в праздники

29 декабря 2021, 13:26
Сюжет
Новый год
Руководители профильных ведомств обеспечат контроль на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. В зоне особого внимания — котельные, водозаборы, очистные сооружения, АЗС, электростанции и линии электропередачи.

— Важно, чтобы в праздничные дни все системы работали стабильно. Для этого следует обеспечить постоянный мониторинг их работы — все недочеты следует оперативно устранять. Люди и техника должны быть готовы к решению задач любой сложности. Расслабляться нельзя. Необходимо сделать так, чтобы сахалинцев и курильчан ничего не беспокоило во время праздничных каникул, — отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Также в период новогодних и рождественских праздников в островном регионе усилят меры безопасности — общественный порядок в эти дни на островах будут охранять сотрудники полиции, нацгвардии, частных охранных организаций и представителей добровольных народных дружин.

Обеспечить дополнительные меры безопасности в период праздников поручено также руководителям муниципалитетов. Особое внимание следует уделить вопросам хранения, реализации и использования пиротехники.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Сахалин#Новый год
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