Лимаренко распорядился ужесточить контроль на объектах ТЭК и ЖКХ в праздники

Posted 29 декабря 2021, 13:26
Published 29 декабря 2021, 13:26
Modified 1 сентября 2022, 04:03
Updated 1 сентября 2022, 04:03
— Важно, чтобы в праздничные дни все системы работали стабильно. Для этого следует обеспечить постоянный мониторинг их работы — все недочеты следует оперативно устранять. Люди и техника должны быть готовы к решению задач любой сложности. Расслабляться нельзя. Необходимо сделать так, чтобы сахалинцев и курильчан ничего не беспокоило во время праздничных каникул, — отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Также в период новогодних и рождественских праздников в островном регионе усилят меры безопасности — общественный порядок в эти дни на островах будут охранять сотрудники полиции, нацгвардии, частных охранных организаций и представителей добровольных народных дружин.
Обеспечить дополнительные меры безопасности в период праздников поручено также руководителям муниципалитетов. Особое внимание следует уделить вопросам хранения, реализации и использования пиротехники.