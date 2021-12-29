Лимаренко распорядился ужесточить контроль на объектах ТЭК и ЖКХ в праздники

— Важно, чтобы в праздничные дни все системы работали стабильно. Для этого следует обеспечить постоянный мониторинг их работы — все недочеты следует оперативно устранять. Люди и техника должны быть готовы к решению задач любой сложности. Расслабляться нельзя. Необходимо сделать так, чтобы сахалинцев и курильчан ничего не беспокоило во время праздничных каникул, — отметил губернатор Валерий Лимаренко.