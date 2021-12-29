Лучший подарок — это квартира: в Корсакове расселяют ветхое жильё

В июне проблему аварийного жилья закрыли в селе Чапаево. Всего на территории муниципального образования в 2021 году расселили более 180 ветхих квартир. В планах на следующий год — свыше 300. Новые дома возводят не только в райцентре, но и в селах Новиково и Озерское.