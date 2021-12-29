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Posted 29 декабря 2021, 02:18

Published 29 декабря 2021, 02:18

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Лучший подарок — это квартира: в Корсакове расселяют ветхое жильё

29 декабря 2021, 02:18
Сюжет
Строительство
Сахалинская область наращивает темпы строительства жилья и ведёт активную работу по переселению из ветхих и аварийных домов. На днях 105 семей в Корсакове получили ключи от новых квартир. Теперь они будут жить в современном доме на улице Калинина.

Этот красивый многоэтажный дом был построен в рамках региональной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Новосёлы получили заветные ключи из рук министра строительства Сахалинской области Татьяны Стаценко и главы Корсакова Александра Ивашова.

Татьяна Стаценко подчеркнула, что губернатор области Валерий Лимаренко просил поздравить всех собравшихся со столь важным событием, и пожелала новосёлам тепла и добра в их новом жилье.

— Работа по расселению ветхого фонда на островах будет продолжена. Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы жить в лучших условиях, — отметила Татьяна Стаценко.

Жильцы нового дома до получения квартир обитали в условиях, которые трудно назвать достойными — их жильё было признано аварийным или ветхим и подлежало сносу. Теперь же в их распоряжении — комфортабельные квартиры, с современной сантехникой, счетчиками тепла и воды, электроприборами.

Власти Сахалина подчёркивают, что строительство жилья и расселение ветхого фонда будет продолжено — скоро в этом районе сдадут ещё несколько домов и создадут общественные пространства. В плане застройки предусмотрено также сооружение сквера с прогулочными зонами и местом отдыха.

В июне проблему аварийного жилья закрыли в селе Чапаево. Всего на территории муниципального образования в 2021 году расселили более 180 ветхих квартир. В планах на следующий год — свыше 300. Новые дома возводят не только в райцентре, но и в селах Новиково и Озерское.

Отметим, по поручению губернатора Валерия Лимаренко активное расселение жителей из аварийных домов идет на территории всего региона. В 2021 году благодаря соответствующей программе свои жилищные условия улучшили 4 тысячи человек. Это сахалинцы и курильчане, дома которых были признаны аварийными после 1 января 2017 года.

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