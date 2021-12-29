Накануне Нового года 105 семей из Корсакова получили ключи от современных квартир

— Мы ждали расселения очень долго, и вот наконец-то это случилось! Замечательный подарок под Новый год. Будем жить здесь с мамой, ей 83 года. Все получилось, как она хотела: второй этаж, окна во двор, ремонт делать не нужно. Заезжай и живи, — поделилась эмоциями Елена Белик.