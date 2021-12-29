Накануне Нового года 105 семей из Корсакова получили ключи от современных квартир

Posted 29 декабря 2021, 13:16
Published 29 декабря 2021, 13:16
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
— От лица губернатора Валерия Лимаренко хотелось бы поздравить всех новоселов с этим знаменательным событием. Желаю, чтобы в ваших квартирах всегда царили взаимопонимание и тепло. Работа по расселению ветхого фонда на островах будет продолжена. Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы жить в лучших условиях, — отметила Татьяна Стаценко.
— Хочу пожелать, чтобы вы жили счастливо и дружно. Выражаю надежду, что совместно с правительством Сахалинской области мы продолжим наращивать темпы строительства в нашем районе и активно расселять людей из ветхого жилья, — обратился к новоселам мэр Александр Ивашов.
Сахалинцы получили комфортабельные квартиры, соответствующие всем современным стандартам — с ремонтом, дверьми, окнами, сантехникой, счетчиками, системой отопления и электроприборами.
— Мы ждали расселения очень долго, и вот наконец-то это случилось! Замечательный подарок под Новый год. Будем жить здесь с мамой, ей 83 года. Все получилось, как она хотела: второй этаж, окна во двор, ремонт делать не нужно. Заезжай и живи, — поделилась эмоциями Елена Белик.
Строительство многоэтажки началось в Корсакове в 2020 году. Скоро здесь сдадут еще несколько домов и создадут общественные пространства.
— Мы планируем создать целый микрорайон на Калинина. Первый дом уже сдан, на подходе второй, продолжается строительство третьего. Предусмотрим здесь современный сквер с прогулочными зонами и местом отдыха, — рассказал представитель строительной компании Михаил Козлов.
В июне проблему аварийного жилья закрыли в селе Чапаево. Всего на территории муниципального образования в 2021 году расселили более 180 ветхих квартир. В планах на следующий год — свыше 300. Новые дома возводят не только в райцентре, но и в селах Новиково и Озерское.
Отметим, по поручению губернатора Валерия Лимаренко активное расселение жителей из аварийных домов идет на территории всего региона. В 2021 году благодаря соответствующей программе свои жилищные условия улучшили 4 тысячи человек. Это сахалинцы и курильчане, дома которых были признаны аварийными после 1 января 2017 года.
О продолжении программы заявил Президент РФ Владимир Путин. В этом году средства на переселение жителей выделялись из областного бюджета. Но уже в следующем году на эти цели предусмотрели федеральные деньги. Сахалинская область первой в России получила федеральные средства на программу расселения аварийного жилого фонда, признанного непригодным после 1 января 2017 года.