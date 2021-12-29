В ЕС заявили о необходимости участия союза в обсуждении касающихся его вопросов

Posted 29 декабря 2021, 11:38
Published 29 декабря 2021, 11:38
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Такое заявление Боррель сделал во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, пишет iz.ru.
По словам Борреля, во время разговора он обсудил с Трасс и украинский вопрос. Стороны сошлись в том, что целостность Украины должна быть сохранена, однако надо стараться избегать дальнейшей эскалации.
В тот же день представитель Госдепа США Нед Прайс сделал заявление о том,что Белый дом и его союзники в Европе готовы обсуждать предложения РФ по безопасности. Однако часть из них, по словам Прайса, ни США ни их партнеры принять не смогут.