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Posted 29 декабря 2021, 11:38

Published 29 декабря 2021, 11:38

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

В ЕС заявили о необходимости участия союза в обсуждении касающихся его вопросов

29 декабря 2021, 11:38
Руководитель МИД ЕС Жозеп Боррель отметил, что любые вопросы безопасности Европы должны обсуждаться при участии представителей Евросоюза.

Такое заявление Боррель сделал во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, пишет iz.ru.

По словам Борреля, во время разговора он обсудил с Трасс и украинский вопрос. Стороны сошлись в том, что целостность Украины должна быть сохранена, однако надо стараться избегать дальнейшей эскалации.

В тот же день представитель Госдепа США Нед Прайс сделал заявление о том,что Белый дом и его союзники в Европе готовы обсуждать предложения РФ по безопасности. Однако часть из них, по словам Прайса, ни США ни их партнеры принять не смогут.

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