Как россияне проведут новогодние каникулы

Posted 30 декабря 2021, 13:53
Published 30 декабря 2021, 13:53
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Выяснилось, что молодежь выбирает экстрим и культурные развлечения, а остальная аудитория будет наслаждаться общением с тесным семейным кругом и близкими.
Новый год для россиян — это, в основном, семейный праздник. Многие (78%) намерены встретить его с семьей и преимущественно дома или в городе своего проживания (69%). При этом, молодежь в возрасте 25-34 года чаще имеет другие планы – провести новогодние каникулы дома планируют несколько меньшая доля этой аудитории (63%).
Проводить новогодние каникулы 54% опрошенных намерены у друзей или знакомых.Особенно это характерно для аудитории в возрасте до 55 лет. Россияне старше 55 лет чаще не имеет планов заниматься какими-либо активностями.
Второе место по популярности занимают планы «съездить на природу, в лес, посетить природные достопримечательности» - его отмечают 34% опрошенных, а на третьем месте находятся активности, связанные с культурным досугом (17%) – «посещение культурных событий (концертов, театров, музеев, выставок)». При этом, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще отдает предпочтение культурному досугу (23%), чем респонденты старшего возраста.
«Во всех странах праздники играют важную роль в формировании общества, позволяя людям идентифицировать себя с той социальной и культурной средой, в которой они существуют. Через праздники передаются традиции, культурные нормы и ценности народа, они позволяют удовлетворят потребность в общении, служат возможностью для социализации молодого поколения, а также позволяют укреплять социальные связи между людьми, делая их более крепкими. Празднование Нового года является ярким примером праздника, выполняющего важную функцию объединения людей из близкого круга. Как можно увидеть по полученным данным, Новый год остается преимущественно семейным праздником, который проводят в узком кругу семьи и друзей, являясь символом семейного тепла, уюта, новых надежд и планов для многих», — рассказал директор по управлению данными компании Vox Populi, социолог, выпускник Йоркского университета (Великобритания) Дмитрий Котов.
Планируемые активности не всегда соотносятся с желаемыми форматами отдыха. Например, наиболее предпочитаемыми видами отдыха для населения являются: экскурсионные туры, посещение исторических мест (46%), пляжный отдых (45%), культурный отдых (посещение музеев, выставок, концертов) (32%), оздоровление и SPA (24%). При этом, женщины более склонны отдавать предпочтение к культурному отдыху, оздоровлению и морским круизам в отличие от мужчин, но в равной степени предпочитают гастрономические туры (8%)
«Пандемия способствовала развитию внутреннего туризма. Повысился спрос на внутренние направления, это запустило развитие туристической инфраструктуры не только в курортных городах, но и в мегаполисах. Поэтому, не удивительно, что Москву как место посещения на новогодних каникулах выбрала большая часть аудитории. Традиционно город красиво украшается к празднику. Катки, музеи, экскурсии на любой вкус. В этом году у московских гостиниц стопроцентная загрузка в первую неделю.», — отметил эксперт в сфере гостеприимства, руководитель компании HotConsulting Роман Сабиржанов.