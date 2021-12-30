Как россияне проведут новогодние каникулы

«Во всех странах праздники играют важную роль в формировании общества, позволяя людям идентифицировать себя с той социальной и культурной средой, в которой они существуют. Через праздники передаются традиции, культурные нормы и ценности народа, они позволяют удовлетворят потребность в общении, служат возможностью для социализации молодого поколения, а также позволяют укреплять социальные связи между людьми, делая их более крепкими. Празднование Нового года является ярким примером праздника, выполняющего важную функцию объединения людей из близкого круга. Как можно увидеть по полученным данным, Новый год остается преимущественно семейным праздником, который проводят в узком кругу семьи и друзей, являясь символом семейного тепла, уюта, новых надежд и планов для многих», — рассказал директор по управлению данными компании Vox Populi, социолог, выпускник Йоркского университета (Великобритания) Дмитрий Котов.